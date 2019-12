Ministrul de Finanţe a spus cum va evita declanşarea procedurii de deficit excesiv

Propunerea Guvernului pentru a scăpa de procedura de deficit excesiv din partea UE prevede ca deficitul de peste 3% să fie acceptat în momentul în care economia creşte sub potenţial, cu condiţia ca banii să se ducă în investiţii, potrivit declaraţiilor ministrului de Finanţe, Florin Cîţu.

"Am discutat şi aceasta este propunerea mea pentru colegii noştri din Uniunea Europeană. În special la ECOFIN am discutat despre asta şi vom discuta în continuare, să ne permită în momentul în care PIB-ul creşte sub PIB-ul potenţial, deci dinamica economiei este sub PIB potenţial, această depăşire de deficit de 3% să meargă către investiţii", a spus, miercuri, ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, în conferinţa de presă după şedinţa de Guvern.

Propunerea ministrului de Finanţe vine în contextul în care, potrivit raportului privind situaţia macroeconomică în 2020 şi proiecţia pe anii 2021-2023, creşterea potenţială a PIB în 2019 este estimată la 4,7%, sub creşterea efectivă a PIB ce este prognozată la 4,1% pentru finalul anului.

"Potenţialul economiei româneşti rămâne uşor superior nivelului prognozat al PIB-ului efectiv, situaţie generată de evoluţiile din perioada precedentă. Creşterea potenţială a României a fost de 4,6% în anul 2018 şi poate fi considerată o rată de referinţă, întrucât datele utilizate au un grad ridicat de certitudine - definitive sau semi-definitive -, calculele fiind efectuate de către Comisia Europeană cu ajutorul metodologiei comune agreate la nivelul tuturor statelor membre (în UE, PIB potenţial este definit drept rezultatul la care capitalul şi forţa de muncă sunt angajate la niveluri non-inflaţioniste - n. red). Pentru anul 2019 se estimează o creştere potenţială de 4,7%, în condiţiile unei accelerări a formării brute de capital fix, iar pentru intervalul 2020-2023 dinamica reală a PIB potenţial se va situa la o medie anuală de 4,2%, în condiţiile unei evoluţii a investiţiilor brute peste cea a consumului final. Principala contribuţie la creşterea potenţială este dată de productivitatea totală a factorilor (TFP)", scrie în raportul ce însoţeşte proiectul de buget pe 2020.

"Este un principiu pe care vrem să-l prezentăm şi arătăm că această depăşire nu o să fie o depăşire care se duce către cheltuieli neproductive din buget ci se va duce către finanţarea investiţiilor, un principiu cu care cred că partenerii noştri internaţionali sunt de acord. Dar vom mai discuta despre această problemă", a mai spus miercuri Florin Cîţu.

Bugetul din 2020 pentru investiţii este mai mare cu 5 miliarde de lei decât cel din 2019, în sumă de 48,6 miliarde de lei, echivalentul a 4,3% din PIB.

