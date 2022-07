Ministrul Energiei: nu vom înlocui importul de gaze ruseşti cu importul de cărbune rusesc

Ministrul Energiei a anunţat că în România se va construi o centrală care va produce energie electrică folosind gaz românesc.

„De aceea aş dori că trompetele ruseşti să răspundă la câteva întrebări legitime: cu ce cărbune ar putea funcţiona o termocentrală pe huilă, în condiţiile în care întreagă producţie de huilă a României asigura funcţionarea centralei de la Paroşeni (de 4 ori mai mică) doar pentru 2 - 3 zile pe săptămâna? Trompetele ruseşti ar răspunde: Rusia!!! Rusia!!! Rusia!!! Să nu uităm că termocentrală de la Mintia nu are autorizaţie de mediu şi suntem în proces la CJUE pentru faptul că am ţinut-o deschisă până în 2021! De aceea am decis să investim într-o nouă centrală care va produce energie electrică folosind gaz românesc”, scrie în mesajul postat pe Facebook.

Popescu susţine că dezinformarea a pornit deoarece România a început să scoată gaze din Marea Neagră.

„Da, ne bazăm pe resursele româneşti. Sunt oare disperate trompetele ruseşti că România construieşte cu partenerii strategici americani, canadieni şi francezi reactoarele 3 şi 4 de la Cernavodă şi cu americanii SMR-uri? Dacă e să răspund: eu spun clar şi răspicat că sunt foarte deranjate! Însă indiferent de zgomotul pe care îl fac nu pot pune piedici. România va fi independenţa energetic. Mergem înainte, investim strategic, iar ţară noastră va avea independenţa şi securitate energetică. Indiferent de cât de tare vor falsă trompetele ruseşti!”, a adăugat ministrul Energiei.

În următorii ani România va folosi cărbune pentru a produce energie electrică.

„Că să fie foarte clar: în următorii ani România va produce energie electrică pe baza de cărbune la capacitate maximă, pentru a trece peste această criză. Nu se închide nimic din ceea ce funcţionează. Dar nu vom înlocui importul de gaze ruseşti cu importul de cărbune rusesc”, a precizat Popescu.