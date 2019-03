Ministrul Finanţelor: Se schimbă taxa pe lăcomie în stimulentul pentru hărnicie

Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a afirmat, marţi seara, că taxa pe lăcomie pentru bănci va fi transformată în stimulentul pentru hărnicie, iar ultimele discuţii le va avea miercuri.

„Am promis, că până la final de luna martie se face o modificare a acestei ordonanţe. Partea de bănci, mâine dimineaţă, am o discuţie la Ministerul de Finanţe cu reprezentanţi ai sistemului bancar, am avut şi azi cu colegi de la Banca Naţională centrală. Mâine, închidem modificările legate de sistemul bancar. Se schimbă taxa pe lăcomie în stimulentul pentru hărnicie. Dacă banca sau băncile, de la caz la caz, îşi asumă că vor finanţa economia noastră reală, care are nevoie de finanţare, atunci inclusiv taxa....”, Eugen Teodorovici, marţi seara, într-o emisiune la TVR1.

Ministrul Finaţelor a susţinut că mecanismul va fi atât de flexibil, încât unele bănci s-ar putea să nu o achite.

„Acest mecanism care este foarte flexibil stimulează banca şi txa care se pune pe o parte din activele financiare rămase ca fiind impozabile se poate duce către zero până la final de an, dacă băncile dovedesc că au finanţat companiile din România, persoanele fizice, titlurile de stat. Am pus zero (în buget - n.red.), pentru că eu nu pun taxă, am mai spus-o”, a detaliat Teodorovici.

Ministrul Finanţelor a mai susţinut că bancherii au bonusuri foarte mari şi nu îi interesează situaţia băncii, a cărui faliment poate afecta economia.

Restul modificărilor la OUG 114/2018 vor fi anunţate de ministrul Comunicaţiilor şi de ministrul Energiei în perioada următoare, conform ministrului Finanţelor.

„Aceasta este şi ideea: să nu plătiţi mai mult pe metru cub de gaz sau telefonie. Aici este lupta”, a completat Teodorovici, care a menţionat că în ceea ce priveşte nivelul ratelor bancare va exista o reduce până la finalul acestui an, dar poate estima cât.

