Ministrul pentru Mediul de Afaceri: O companie din Emiratele Arabe Unite doreşte să deschidă o nouă linie aeriană către România

O delegaţie a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (MMACA) va efecuta o vizită în Emiratele Arabe Unite, fiind condusă de ministrul Ştefan-Radu Oprea, deoarece interesul este ridicat din ambele părţi, iar o companie aeriană a venit EAU a făcut deja o propunere.

„Este o invitaţie pe care am primit-o din partea reprezentanţilor guvernului din Emirate şi este urmare firească a vizitei pe care a avut-o doamna premier, în ultima parte a anului trecut, în Emiratele Arabe Unite şi nu numai, în multe ţări din zona Golfului. A primit o invitaţie oficială pentru a discuta de investiţiile pe care cei din Emirate doresc să le facă în România. Am vorbit de investiţii în infrastructură. Am prezentat atunci parteneriatul public - privat. Am prezentat toate posibilităţile de a investi: fie în aeroportul nou din Sudul Bucureştiului, fie în autostrăzi de infrastructură. Interesul există şi suntem în Emirate pentru a discuta aceste lucruri mai aprofundate”, a precizat Ştefan Radu Oprea, sâmbătă, într-o intervenţie telefonică la Antena 3.

Din delegaţie va face parte Darius Vâlcov, consilierul pe probleme economice a premierului Viorica Dăncilă, a confirmat ministrul pentru Mediul de Afaceri.

„Potenţialul din zona Golfului este foarte mare”, a subliniat Oprea, referindu-se atât la afacerile companiilor româneşti, care deja au început să exporte pe acestă piaţă animale şi produse agricole, cât şi la cele din zonă interesate de România. „Referitor la poteţialul pe care companiile din Emirate doresc să le facă, inclusiv vorbim cu o companie care doreşte să deschidă o nouă linie aeriană. Acest lucru va duce, cu siguranţă, la un număr mai mare de investitori şi dintr-o parte şi din cealaltă”, a subliniat Oprea.

În plus, vineri, concretizarea proiectelor şi acţiunilor din domenii precum energie, agricultură şi turism a constituit tema principală a discuţiilor dintre Ştefan-Radu Oprea şi Iannis Brachos, secretarul general pentru relaţii economice internaţionale în Ministerul Afacerilor Externe din Grecia. Întâlnirea a avut loc în marja cvadrilateralei România – Bulgaria – Grecia – Serbia, programată la Bucureşti pe 29 martie. Delegaţiile au fost conduse de Prim-miniştrii Viorica Dăncilă şi Alexis Tsipras.

„Încă avem un potenţial semnificativ de dezvoltare a relaţiilor economice - atât în plan bilateral, cât şi în plan regional. Domenii vaste precum energia, agricultura, turismul, transporturile, infrastructura, IT, cercetare-dezvoltare prezintă maxim interes şi oferă numeroase oportunităţi de cooperare, pe care trebuie să le valorificăm”, a afirmat ministrul Oprea.

Agenda europeană a constituit un alt subiect al discuţiilor cu demnitarul elen. Ministrul Oprea a detaliat priorităţile şi iniţiativele româneşti în domeniile politicilor comerciale şi mediului de afaceri, propunând o cooperare strânsă pentru realizarea de progrese în aceste dosare.

Demnitarul elen a exprimat interesul ţării sale pentru iniţiativa lansată cu prilejul reuniunii ambasadorilor IMM în UE, SME ENVOYS, de revizuire a Small Business Act, în sensul adaptării la evoluţii dinamice în domeniul digitalizării şi ponderea majoritară a IMM-urilor în economie. Ştefan Radu Oprea a insistat asupra necesităţii de includere în noul cadru financiar anual a unui instrument de finanţare a start-up-urilor inovative şi de creare a unei reţele de incubatoare şi acceleratoare de afaceri la nivel european, potrivit unui comunicat de presă al MMACA.

Totodată, ministrul Oprea a avansat propunerea de încheiere a unui memorandum de înţelegere în domeniile IMM şi start-up-uri pentru aprofundarea cooperării: „Am identificat, de asemenea, oportunităţi de cooperare la nivel european şi la Marea Mediterană, unde România şi Grecia ar trebui să aibă un rol mai activ”. Propunerea a fost acceptată şi în perioada imediat următoare se vor realiza demersurile de încheiere a acestuia.

În plus, ministrul român a primit confirmarea susţinerii Greciei pentru aderarea României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE). În acest context, demnitarul elen a apreciat modalitatea în care funcţionează, în România, programul one-stop-shop pentru investitorii străini, solicitând informaţii detaliate.

De asemenea, Alexandru Petrescu, ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, a făcut parte, vineri, din delegaţia română care a participat la consultările interguvernamentale România - Republica Elenă, cu ocazia Reuniunii în format cvadrilateral România-Bulgaria-Republica Elenă-Serbia.

„Cooperarea în domeniul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale reprezintă un punct central al dezvoltării relaţiei bilaterale româno-elene, atât din punct de vedere al întăririi colaborării pentru dezvoltarea regiunii Balcani, dar şi din perspectiva atingerii unor obiective comune în cadrul Uniunii Europene. Este nevoie ca România şi Republica Elenă să colaboreze în mod determinat şi în domeniul securităţii cibernetice, e-guvernare, dezvoltarea competenţelor digitale şi al transferului de know-how privind crearea oraşelor inteligente în turism şi digitalizarea diferitelor sectoare economice, cum ar fi agricultura”, a declarat Alexandru Petrescu.

În prezent, sunt înregistrate în România 7.346 de firme elene, care deţin împreună un capital de 1,36 miliarde euro. Grecia se situează pe locul 9 în clasamentul pe ţări de rezidenţă a investitorilor. Firmele din Grecia au investiţii de aproximativ patru miliarde de euro în economia românească, în sectoare precum cel al comunicaţiilor, bancar şi agriculturii.

Anul trecut, schimburile comerciale dintre România şi Republica Elenă au însumat 1,96 miliarde euro, în creştere cu 10% faţă de anul 2017. Exporturile româneşti de bunuri au înregistrat 996,83 milioane euro, ceea ce reprezintă o creştere cu 11,15% faţă de anul 2017, iar importurile 960,57 milioane euro - creştere cu 8,91%. Balanţa comercială este favorabilă României, înregistrându-se un excedent de 36,26 milioane de euro.

