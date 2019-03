Ministrul Transporturilor, despre protestul de 15 minute pentru autostradă: Înţeleg problema, trebuie să accelerăm/ Şef CNAIR: Este clar un semnal de alarmă

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a declarat, miercuri, că a înţeles clar mesajul protestului de 15 minute pentru autostrăzi, promiţând că în acest mandat va fi o prezenţă mai activă pe şantiere, astfel încât să fie concretizate cât mai multe lucrări, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Întrebat, miercuri, de presă, la Câmpia Turzii, pe şantierul Autostrăzii Transilvania, cum comentează protestul „15 minute”, Răzvan Cuc a declarat că a discutat cu şeful CNAIR, cu secretarii de stat din Ministerul Transporturilor şi cu colegii din alte ministere pentru deblocarea problemelor administrative, în obţinerea avizelor cât mai repede pe hotărârile de Guvern privind exproprierile.

”Eu am înţeles mesajul foarte clar şi cred că toţi românii au înţeles mesajul. Tocmai de asta o să vedeţi că în acest mandat voi fi o prezenţă foarte activă pe şantiere şi când va fi vorba de implementarea proiectelor. Am discutat cu domnul Neaga şi cu secretarii de stat din minister şi cu colegii din alte ministere să ne ajute în deblocarea problemelor administrative, în obţinerea avizelor cât mai repede pe hotărârile de Guvern pentru exproprieri. Înţeleg problema, sunt în asentimentul tuturor că trebuie să accelerăm. Dacă în primul mandat al meu am lansat proiecte de 3 miliarde de euro, în acest mandat îmi doresc să avem poate şi mai multe proiecte lansate dar, în acelaşi timp să avem concretizaţi cât mai mulţi kilometri de autostradă, vorbesc stadiul fizic implementat”, a spus Cuc.

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, şi şeful CNAIR, Narcis Neaga, au vizitat, miercuri, lucrările la loturile din Autostrada Transilvania Iernut – Cheţani şi Cheţani - Câmpia Turzii.

Cuc a apreciat că stadiul fizic al lucrărilor este ”acceptabil”.

Omul de afaceri Ştefan Mandachi, din Suceava, a construit primul şi singurul metru de autostradă din Moldova şi îi provoacă pe români să se alăture protestului lui: să oprească activitatea în 15 martie, la ora 15, timp de 15 minute. Mandachi îi provoacă pe Ion Ţiriac, Gigi Becali şi Viorel Cataramă.

Cataramă a acceptat provoarea şi, la rândul său, a lansat noi provocări, către alţi oameni de afaceri care să participe la protestul de 15 minute.

Şef CNAIR despre protestul de 15 minute: Este clar un semnal de alarmă

Şeful CNAIR, Narcis Neaga, susţine că protestul de 15 minute al anteprenorilor români care îşi doresc autostrăzi este un semnal de alarmă pe care l-a recepţionat şi va ţine cont de el, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Întrebat, miercuri, de presă, la Câmpia Turzii, pe şantierul Autostrăzii Transilvania, despre protestul de 15 minute, Narcis Neaga a declarat că mesajul l-a recepţionat atât personal, cât şi împreună cu colegii din CNAIR.

”Este clar un semnal de alarmă pe care l-am recepţionat şi personal şi împreună cu colegii din companie. Chiar ţinem cont de acest protest în sensul că încercăm şi suntem convinşi că vom merge spre îmbunătăţirea performanţelor companiei”, a spus Neaga.

Întrebat, de asemenea, dacă vorbeşte despre o restructurare a CNAIR, Neaga a răspuns afirmativ, precizând că nu este vorba despre concedieri, ci despre o eficientizare a companiei.

”Reorganizarea a început din 2014, compania s-a reorganizat, s-a restructurat. Şi noi ne confruntăm cu o criză de forţă de muncă, de profesionişti în ceea ce priveşte analiza contractelor, managementul de contract. Aşa cum se resimte în toată România o criză a forţei de muncă, şi noi ne confruntăm cu această criză. Deci nu spunem că acest protest a fost momentul zero, dar nu ţi-e totuna când vezi un asemenea impact şi chiar ne-a atins şi pe noi”, a subliniat şeful CNAIR.

