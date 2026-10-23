Moneda Ucrainei se prăbușește. Hrivna a ajuns la cel mai scăzut nivel din istorie

Cursul oficial al hrivnei față de dolarul american a coborât la un nou minim istoric, după ce moneda ucraineană s-a depreciat cu încă 15 copeici față de cursul precedent. Noul curs, de 45,2021 hrivne pentru un dolar, va fi valabil de luni, 26 octombrie, potrivit Interfax-Ukraine.

Recordul negativ anterior fusese înregistrat pe 14 octombrie, când un dolar valora 45,0802 hrivne.

Hrivna s-a depreciat și în raport cu moneda europeană. Cursul oficial a ajuns la 50,5766 hrivne pentru un euro, după o creștere de 14 copeici față de ziua precedentă.

De la începutul anului 2026, hrivna a pierdut 6,7% din valoare față de dolar, comparativ cu o depreciere de numai 0,8% în întregul an 2025.

Pe piața interbancară dolarul era tranzacționat vineri, 23 octombrie, la 45,38–45,42 hrivne.

Războiul, inflația și cheltuielile bugetare contribuie la deprecierea hrivnei

Economia Ucrainei se confruntă cu presiuni tot mai mari din cauza războiului cu Rusia, a creșterii prețurilor și a cheltuielilor bugetare ridicate, iar acești factori contribuie la deprecierea monedei naționale.

Atacurile rusești asupra infrastructurii energetice și a industriei ucrainene au crescut costurile pentru companii. Multe firme au nevoie de mai multă valută pentru a cumpăra echipamente și combustibil din străinătate, ceea ce slăbește și mai mult hrivna.

În același timp, dolarul american s-a întărit pe piețele internaționale. Tensiunile din Orientul Mijlociu i-au determinat pe investitori să cumpere dolari, considerați o investiție mai sigură în perioadele de instabilitate. Analiștii ING consideră că și această evoluție a avut un rol în deprecierea monedei ucrainene.

O altă problemă este inflația. În luna septembrie, prețurile produselor și serviciilor din Ucraina au crescut cu 10% față de aceeași perioadă a anului trecut, comparativ cu o creștere de 8,1% în august.

Banca Națională încearcă să oprească deprecierea monedei

Banca Națională a Ucrainei a intervenit recent pe piața valutară, vânzând dolari pentru a limita scăderea hrivnei.

Numai în septembrie, instituția a vândut 5,45 miliarde de dolari. Aceste intervenții, împreună cu plățile datoriei externe, au dus la reducerea rezervelor valutare ale țării cu 3,2%, până la 47,1 miliarde de dolari la începutul lunii octombrie.

Banca centrală consideră însă că rezervele rămân suficiente pentru susținerea pieței valutare și pentru acoperirea a aproximativ patru luni de importuri.

Tot în septembrie, Banca Națională a Ucrainei a majorat dobânda de referință la 16%, pentru a încetini creșterea prețurilor și a încuraja populația să economisească în hrivne.

Deprecierea hrivnei poate duce la noi scumpiri în Ucraina

Scăderea valorii hrivnei poate duce la creșterea prețurilor produselor aduse din străinătate, inclusiv combustibili, alimente și echipamente. Acest lucru înseamnă cheltuieli mai mari pentru populație, care se confruntă deja cu prețuri ridicate.

Și companiile ucrainene riscă să plătească mai mult pentru materiile prime și produsele importate, deoarece au nevoie de mai multe hrivne pentru a cumpăra aceeași cantitate de dolari sau euro.

Economia Ucrainei depinde și de ajutorul financiar primit din străinătate. Banca Națională a avertizat că întârzierile în acordarea acestor fonduri și continuarea războiului reprezintă riscuri pentru stabilitatea economică a țării.