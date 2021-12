Musk vinde ”suficiente acţuni”. Unde s-a oprit miliardarul

Elon Musk, directorul general al Tesla, a declarat că a vândut "suficiente acţiuni" pentru a-şi atinge planul de a vinde 10% din cea mai valoroasă companie auto din lume, potrivit unui interviu.

Miliardarul, care a mutat sediul central al companiei din California în Texas în această lună, după ce anul trecut s-a mutat personal, a criticat, de asemenea, statul California pentru "supraimpozitare".

Acţiunile Tesla, care au oscilat aproape de maxime record, au pierdut aproximativ un sfert din valoarea lor după ce Musk a declarat pe 6 noiembrie că va vinde 10% din participaţia sa dacă utilizatorii Twitter vor fi de acord.

Marţi, Musk a mai vândut încă 583.611 acţiuni, ceea ce a dus numărul total de acţiuni de care s-a debarasat la 13,5 milioane - aproximativ 80% din ceea ce plănuia să vândă.

"Am vândut suficiente acţiuni pentru a ajunge la aproximativ 10%, plus chestiile legate de exercitarea opţiunii şi am încercat să fiu extrem de literal aici", a declarat el în interviul acordat site-ului satiric Babylon Bee.

Când a fost întrebat dacă a vândut acţiunile din cauza sondajului de pe Twitter, el a spus că trebuia să exercite opţiunile de acţiuni care expiră anul viitor "indiferent de situaţie". De asemenea, el a adăugat că a vândut o "acţiune suplimentară" pentru a se apropia de 10%.