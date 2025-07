Nazare, despre situația de după 1 august, odată cu majorările anunțate: Va fi o perioadă dificilă

Întrebat, joi seara, la Antena 3, cum ar putea statul să îi protejeze pe românii care vor fi afectați de la 1 august de creșterea TVA, a accizelor, a prețurilor la carburanți, energie și alimente, ministrul Alexandru Nazare a spus: „Ați vorbit de creșterile de prețuri. Există într-adevăr un impact, și trebuie să-l recunoaștem, asupra inflației. Deci e un impact pe care trebuie să-l recunoaștem, dar trebuie să luăm în calcul un lucru că această inflație prognozată pentru o parte provine din pachetul 1, dar o mică parte, că sunt multe alte componente care influențează inflația. Această inflație, acest efect asupra inflației, dacă noi continuăm măsurile de optimizare, de eficientizare, de economisire, toate aceste măsuri, dacă aceste două lucruri sunt sincronizate, adică noi reușim această consolidare fiscal-bugetară, în paralel, acest efect e unul temporar. Dacă vă uitați la prognoze, el cumva revine în orizontul de referință spre sfârșitul anului viitor. Deci va fi o perioadă mai dificilă”.

Scenariu mai sumbru dacă nu s-ar fi luat acum măsuri

Întrebat dacă un an și jumătate populația va trebui să suporte, el a spus: „Va fi o perioadă mai dificilă și trebuie să fim foarte corecți, deschiși, să prezentăm realitatea așa cum e. Costul, dacă nu am fi acționat în această perioadă și am fi pierdut calificativul de investiții, ar fi fost mult mai dureros decât ce mi-ați descris acum”.

El spune că o devalorizare a monedei naționale ar fi avut efect asupra întregii economii.

„Tocmai am aprobat sumele legate de consumatorul vulnerabil în una din primele ședințe de guvern. Asigurăm prin acel program… Costul acelui program este de aproape un miliard de lei, bani care nu erau prevăzuți la începutul anului în buget. Dar am făcut acest lucru pentru că e o chestiune importantă și suntem conștienți că trebuie să menținem un echilibru”, a adăugat ministrul.