Prima pagină » Economic » Nazare, înainte de evaluarea Fitch: „Am continuat dialogul cu reprezentanții Moody’s. România are argumente solide pentru menținerea ratingului

Nazare, înainte de evaluarea Fitch: „Am continuat dialogul cu reprezentanții Moody’s. România are argumente solide pentru menținerea ratingului

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat vineri, înainte cu doar câteva ore de anunțul Fitch privind ratingul suveran al României, faptul că a purtat discuții cu reprezentanții agenției Moody's. El a subliniat că România are „argumente solide” pentru menținerea calificativului, pe fondul reducerii deficitului și al reformelor aflate în implementare.
Nazare, înainte de evaluarea Fitch: „Am continuat dialogul cu reprezentanții Moody’s. România are argumente solide pentru menținerea ratingului
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Diana Nunuț
31 iul. 2026, 17:41, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a afirmat vineri, într-o postare pe Facebook, cu doar câteva ore ca Fitch să anunțe decizia privind ratingul suveran al României, că a purtat discuții cu reprezentanții agenției Moody’s.

El a precizat că dialogul cu agențiile internaționale de rating continuă într-un moment considerat decisiv pentru evaluarea finanțelor publice ale României.

„Discuții la foc continuu cu agențiile internaționale. Am continuat azi dialogul cu reprezentanții Moody’s, iar între timp aşteptăm raportul Fitch din această seară. Am avut astăzi o discuție complexă cu reprezentanții agenției Moody’s, în cadrul evaluării în curs asupra României. Am prezentat şi în acest context, cu rigoare, execuția bugetară, măsurile deja adoptate pentru reducerea deficitului, evoluția veniturilor și a cheltuielilor, reformele în implementare și planul de finanțare pentru perioada următoare. Discuțiile sunt foarte exigente, pentru că agențiile nu analizează doar cifrele la zi, ci și stabilitatea politică şi capacitatea țării de a continua reformele de a menține direcția fiscal-bugetară asumată”, a scris Nazare pe Facebook.

Nazare: România are argumente solide pentru menținerea calificativului

El a subliniat faptul că țara noastră are „argumente solide” pentru menținerea calificativului în fața agențiilor de rating, respectiv o reducere a deficitului și o creștere a veniturilor în prima parte a acestui an.

„Din punct de vedere financiar, România are argumente solide: deficitul s-a redus semnificativ în primul semestru, veniturile au crescut, cheltuielile au fost ținute sub control, iar investițiile și fondurile europene continuă să susțină economia. În același timp, în ultimele zile, formațiunile politice au tratat cu responsabilitate procesul legislativ de adoptare a proiectelor de reforme cuprinse în Planul Național de Redresare și Reziliență, de care depind sume importante de bani pentru țara noastră”, a explicat Nazare.

„Continuăm să apărăm cu maximă seriozitate poziția României și să demonstrăm cu toate argumentele disponibile că ajustarea fiscală produce rezultate. România trebuie să transmită, fără echivoc, stabilitate, coerență și responsabilitate”, a conchis acesta.

Fitch anunță vineri ratingul României

Agenția Fitch va anunța vineri seara noua evaluare a ratingului suveran al României, într-un moment în care țara este condusă de un guvern interimar, iar încercările de formare a unui nou Executiv au eșuat.

România se află deja pe ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor, cu perspectivă negativă, astfel că o eventuală reducere cu un nivel ar trimite-o în categoria „junk” sau nerecomandată investițiilor.

Recomandarea video

VIDEO | Fost șef din Poliție rostogolește conspirațiile virale pe rețele despre secarea Dunării: ”Băieții deștepți strâng apa în propriile lacuri” / Urmăritorii săi: ”Ucraina a dragat prea mult pe Canalul Bîstroe” / Hartă interactivă cu realitatea meteo din ultima jumătate de an
G4Media
Confesiune cutremurătoare din „microbuzul groazei”: „O creangă ne-a despărțit, el a murit peste șofer, eu sunt aici...”
GSP.ro
Seceta extremă de pe Dunăre dezvăluie epave din Al Doilea Război Mondial și un posibil proiectil de catapultă vechi de 2.000 de ani
Gandul
Românii care trebuie să-și schimbe buletinul. Cărțile lor de identitate NU mai sunt valabile de la 3 august 2026
Cancan
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Prosport
Criză energetică în România. Guvernul anunță stare de alertă la nivel național pe toată durata lunii august
Libertatea
Cum îți faci programare la medic pe platforma „e-Sănătatea Mea”. Ce se schimbă pentru pacienți de la 1 septembrie și cum va fi folosit buletinul cu cip
CSID
Unde poți cumpăra o DACIA LOGAN 2026 pe MOTORINĂ? Are un preț de pornire de 15.250 de euro
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia