Nazare, înainte de evaluarea Fitch: „Am continuat dialogul cu reprezentanții Moody’s. România are argumente solide pentru menținerea ratingului

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a afirmat vineri, într-o postare pe Facebook, cu doar câteva ore ca Fitch să anunțe decizia privind ratingul suveran al României, că a purtat discuții cu reprezentanții agenției Moody’s.

El a precizat că dialogul cu agențiile internaționale de rating continuă într-un moment considerat decisiv pentru evaluarea finanțelor publice ale României.

„Discuții la foc continuu cu agențiile internaționale. Am continuat azi dialogul cu reprezentanții Moody’s, iar între timp aşteptăm raportul Fitch din această seară. Am avut astăzi o discuție complexă cu reprezentanții agenției Moody’s, în cadrul evaluării în curs asupra României. Am prezentat şi în acest context, cu rigoare, execuția bugetară, măsurile deja adoptate pentru reducerea deficitului, evoluția veniturilor și a cheltuielilor, reformele în implementare și planul de finanțare pentru perioada următoare. Discuțiile sunt foarte exigente, pentru că agențiile nu analizează doar cifrele la zi, ci și stabilitatea politică şi capacitatea țării de a continua reformele de a menține direcția fiscal-bugetară asumată”, a scris Nazare pe Facebook.

Nazare: România are argumente solide pentru menținerea calificativului

El a subliniat faptul că țara noastră are „argumente solide” pentru menținerea calificativului în fața agențiilor de rating, respectiv o reducere a deficitului și o creștere a veniturilor în prima parte a acestui an.

„Din punct de vedere financiar, România are argumente solide: deficitul s-a redus semnificativ în primul semestru, veniturile au crescut, cheltuielile au fost ținute sub control, iar investițiile și fondurile europene continuă să susțină economia. În același timp, în ultimele zile, formațiunile politice au tratat cu responsabilitate procesul legislativ de adoptare a proiectelor de reforme cuprinse în Planul Național de Redresare și Reziliență, de care depind sume importante de bani pentru țara noastră”, a explicat Nazare.

„Continuăm să apărăm cu maximă seriozitate poziția României și să demonstrăm cu toate argumentele disponibile că ajustarea fiscală produce rezultate. România trebuie să transmită, fără echivoc, stabilitate, coerență și responsabilitate”, a conchis acesta.

Fitch anunță vineri ratingul României

Agenția Fitch va anunța vineri seara noua evaluare a ratingului suveran al României, într-un moment în care țara este condusă de un guvern interimar, iar încercările de formare a unui nou Executiv au eșuat.

România se află deja pe ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor, cu perspectivă negativă, astfel că o eventuală reducere cu un nivel ar trimite-o în categoria „junk” sau nerecomandată investițiilor.