O firmă de cosmetice de lux preia un brand renumit de îngrijire. Suma de tranzacţionare este URIAŞĂ

Firma de cosmetice de lux L’Occitane International a ajuns la un acord pentru a prelua brandul de cosmetică şi îngrijire Elemis, pentru suma de 900 de milioane de euro, conform unui anunţ făcut duminică, informează Bloomberg.

L’Occitane a anunţat preluarea pe bursa de la Hong Kong, unde este listată din anul 2010, deşi a fost fondată în Franţa, deoarece doreşte să se extindă pe piaţa asiatică.

Scopul noii achiziţii îl reprezintă extinderea pe pieţele din Marea Britanie şi Statele Unite ale Americii. Tranzacţia este estimată să fie finalizată în prima jumătate a acestui an, fiind finanţată atât în numerar, cât şi din împrumuturi.

Elemis este deţinută de Steiner Leisure, o companie cu sediul în Bahamas, dar majoritatea operaţiunile le desfăşoară în Anglia şi Ţara Galilor, prin compania britanică Nemo.

Prezentă în 90 de ţări, L’Occitane deţine 3.285 de puncte de vânzare, dintre care 1.555 de magazine proprii, iar în total are peste 8.500 de angajaţi. În ultimul an fiscal, compania a obţinut un profit operaţional de 141 de milioane de euro, la vânzări de 1,3 miliarde de euro. Valoarea de piaţă a companiei este estimată la 2,9 miliarde de euro, o creştere de 6,6%, în ultimul an.

