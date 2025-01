O nouă industrie prinde contur: Cum ar putea ajunge România un hub regional pentru esports

Spre exemplu, una dintre cele mai recente competiţii de esports susţinute în România a fost Romanian Esports League (REL) în decembrie, care a adus faţă în faţă cele mai bune echipe de Counter-Strike din ţară, informează Ziarul Financiar.

Evenimentul online a avut loc timp de aproape două luni, interval în care calificările au fost deschise către toţi jucătorii de Counter-Strike din România, profesionişti sau amatori, cu peste 150.000 de urmăritori pe livestream pe parcursul evenimentului. Evenimentul fizic, unde s-au întâlnit cele mai bune echipe în semifinale şi în marea finală, a avut un prize pool de 30.000 de euro.

România are potenţialul de a deveni un hub regional în domeniul esports, datorită talentului local şi a interesului crescut pentru gaming.

Rezultatele românilor pe plan internaţional au creat un teren fertil pentru revenirea competiţiei autohtone. Spre exemplu, la CS2, Ivan ‘iM’ Mihai a câştigat turneul Major din Copenhaga la începutul anului, Ana ‘ANa’ Dumbravă este multiplă campioană la feminin şi cea mai bună jucătoare din lume, iar formaţia României (reprezentată de jucătorii Nexus Gaming) a câştigat Campionatul Mondial organizat de IESF - International Esports Federation.

Nu doar Counter-Strike a fost ţinta evenimentelor şi interesului esports în România. Jocuri precum League of Legends, Dota 2, Valorant, Call of Duty, etc., se bucură de o popularitate foarte ridicată şi de un playerbase de sute de mii de jucători.