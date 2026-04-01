OMV Petrom anunță eșecul celei de-a doua sonde de explorare din perimetrul bulgar Han Asparuh, forată la 3,5 km adâncime. Unde mai caută gaze în Marea Neagră

Operațiunile de foraj la sonda de explorare Krum-1, a doua sondă de explorare forată în perimetrul Han Asparuh, în largul Bulgariei, s-au încheiat fără succes, după cum a transmis OMV Petrom, printr-o informare transmisă și acționarilor la Bursa de Valori București.

Sonda de explorare Krum‑1 a fost a doua forată în perimetrul bulgar Han Asparuh – operațiunile începând în februarie, după finalizarea sondei Vinekh – și au atins acum adâncimea planificată de aproximativ 3.500 de metri, fără a întâlni însă volume semnificative de gaze, potrivit companiei.

„Datele colectate de cele două sonde de explorare forate începând cu decembrie 2025 vor contribui la aprofundarea cunoștințelor geologice despre regiune. Deoarece explorarea zonei de mare adâncime a Mării Negre se află încă într-un stadiu incipient, fiecare sondă oferă informații valoroase despre caracteristicile subsolului bazinului și potențialul său viitor”, au transmis reprezentanții grupului.

Perimetrul Han Asparuh este un perimetru de explorare situat în vestul Mării Negre din Bulgaria, la sud de perimetrul Neptun Deep din România – în parteneriat cu Romgaz, unde producția este așteptată să înceapă în 2027 – și are o suprafață de 13.712 km², cu adâncimi ale apei puțin sub 2.000 metri.

Urmează Han Tervel

Potrivit conducerii OMV Petrom activitatea de explorare va continua în partea bulgară a Mării Negre în perimetrul Han Tervel, proiect la care s-a alăturat recent.

Mai exact, OMV Petrom, controlat de compania omonimă din Austria și la care statul român deține 20,7% din acțiuni, a anunțat la începutul lunii martie că intrat în consorțiul de explorare pentru perimetrul offshore Han Tervel din zona bulgară a Mării Negre.

„Rămânem dedicați strategiei noastre de explorare și continuăm să urmărim oportunități în zona offshore a Bulgariei, recunoscând potențialul semnificativ al bazinului Mării Negre. Am semnat recent un acord de farm-in pentru explorarea perimetrului Han Tervel împreună cu Shell și TPAO și așteptăm cu interes o colaborare de succes”, a declarat Cristian Hubati, membru al Directoratului OMV Petrom, responsabil pentru Explorare și Producție.

Grupul OMV Petrom a achiziționat un pachet de 25% de acțiuni în proiectul de explorare a gazelor Han Tervel, în care îi are parteneri pe (42%), care e și operator, și Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO) prin subsidiara Turkish Petroleum Overseas Company Limited (TPOC) (33%).

Perimetrul Han Tervel are o suprafață de aproximativ 4.000 km² și se află la sud de perimetrul Han Asparuh. Licența de explorare pentru Han Tervel a fost acordată în 2025 pentru o perioadă inițială de cinci ani.

Potrivit datelor companiei, OMV Petrom este cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est, cu o producție anuală de țiței și gaze la nivel de grup de aproximativ 38 milioane bep în 2025. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual și operează o centrală electrică pe gaze naturale de înaltă eficiență de 860 MW. Pe piața distribuției de produse petroliere cu amănuntul, Grupul este prezent în România și în țările învecinate prin intermediul a aproximativ 780 benzinării, sub două branduri – OMV și Petrom.