Oros: Anul acesta am putea ajunge la un deficit de două miliarde de euro în comerţul cu produse agricole. Exportăm subvenţii

Ministrul Agriculturii, Adrian Oros a declarat, la ieşirea de la o conferinţă privind risipa alimentară, că România ar putea ajunge la un deficit de 2 miliarde de euro în comerţul cu produse agricole. "În traducere liberă exportăm subvenţii", a spus ministrul.

"Dacă am înlocui exportul de animale vii cu exportul de carne ar fi mult mai bine pentru industria alimentară românească, pentru crescători şi în general pentru economia românească, pentru că noi avem un deficit comercial care creşte în fiecare an, iar anul acesta am putea, eu sper să nu ajungem, la două miliarde de euro. Adică noi să avem deficitul comercial egal cu subvenţiile pe care le acordăm. În traducere liberă exportăm subvenţii", a declarat Adrian Oros.

Deficitul balanţei comerciale cu produse agroalimentare, în primele opt luni ale anului, este de 1,14 miliarde euro, conform datelor anunţate recent de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Se înregistrează deficite comerciale la carne şi organe comestibile, lapte şi produse lactate, legume şi fructe, preparate pe bază de cereale şi se înregistrează excedente comercialenla exportul de cereale, animale vii, seminţe şi fructe oleaginoase.

