Oscilaţii de preţ fără precedent în acest an pe piaţa imobiliară

Conform Indicelui Imobiliar.ero, în luna aprilie, preţurile solicitate pentru apartamentele noi şi vechi disponibile spre vânzare la nivel naţional s-au diminuat cu 0,6% faţă de luna anterioară. Valoarea medie de listare pentru o asemenea unitate locativă a ajuns la 1.425 euro pe metru pătrat util (faţă de 1.433 de euro pe metru pătrat la finele lui martie).

„Evoluţia preţurilor apartamentelor a fost contrastantă în luna aprilie. În nicio altă lună din acest an nu am remarcat oscilaţii atât de diferite. Pe de o parte, am constatat evoluţii de preţ contrastante între cele două segmente vechi şi nou, cu creşteri de până la 2.2% pe segmentul nou din Timişoara, dar şi între oraşe în cadrul aceluiaşi segment, unde se remarcă scăderile de preţ din Bucureşti în opoziţie cu evoluţia din Cluj-Napoca sau Constanţa. Dinamica pieţelor locale a fost diferită, fapt ce se oglindeşte în evoluţia diferită a preţurilor de la un oraş la altul”, spune Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

Bucureşti:

Pe tot parcursul lunii aprilie, apartamentele disponibile spre vânzare în cel mai mare oraş al ţării au cunoscut un uşor declin de -0,5%, de la o medie de 1.507 de euro pe metru pătrat util, până la 1.500 de euro pe metru pătrat. Locuinţele din blocurile vechi s-au depreciat cu 0,7%, de la 1.521 de euro pe metru pătrat la 1.510 de euro pe metru pătrat, în vreme ce media de preţ a unităţilor locative noi a scăzut cu -1,4%, de la 1.452 de euro pe metru pătrat la 1.432 de euro pe metru pătrat.

Braşov:

După avansul de 1,5% din martie, Indicele Imobiliare.ro relevă, pentru Braşov, o depreciere în luna aprilie, mai exact -0,4%, de la 1.596 la 1.590 euro pe metru pătrat util. Apartamentele vechi s-au depreciat uşor, cu 0,1%, de la 1.531 la 1.529 de euro pe metru pătrat util. Pe de altă parte, locuinţele nou-construite din Braşov s-au scumpit cu 1,9%, de la 1.857 la 1.892 de euro pe metru pătrat.

Cluj-Napoca:

Cluj-Napoca a fost caracterizat, luna trecută, de o evoluţie ascendentă a preţurilor apartamentelor: pretenţiile vânzătorilor s-au majorat, per ansamblu, cu 1%, ajungând la o medie de 2.421 de euro pe metru pătrat util (faţă de 2.396 euro pe metru pătrat la finele lui martie). Valoarea medie a locuinţelor din blocurile vechi a ajuns la 2.400 de euro pe metru pătrat (de la 2.370 de euro pe metru pătrat, reprezentând un plus de 1,3%), în vreme ce pe piaţa rezidenţială nouă a avut loc un avans uşor de 0,1% (de la 2.540 la 2.543 de euro pe metru pătrat).

Constanţa:

Respectând scenariul din luna martie, când preţurile apartamentelor disponibile spre vânzare au crescut uşor, în luna aprilie preţurile au crescut cu 0,3%, de la 1.465 la 1.469 de euro pe metru pătrat util. Pe cele două segmente de piaţă analizate au fost consemnate evoluţii diferite: apartamentele vechi s-au scumpit cu 0,6% (de la 1.446 la 1.454 de euro pe metru pătrat), în vreme ce unităţile locative nou-construite au consemnat o depreciere de -2,8%, ajungând să coste 1.580 de euro pe metru pătrat.

Iaşi:

Indicele Imobiliare.ro a consemnat în Iaşi o evoluţie pozitivă pe luna aprilie: este vorba despre un plus de 0,5%, de la o medie de 1.369 de euro pe metru pătrat util la 1.376 de euro pe metru pătrat. În ultimele 30 de zile, locuinţele din blocurile vechi ale Iaşiului au consemnat o scădere, de doar -0,4%, de la 1.374 la 1.369 de euro pe metru pătrat. Apartamentele nou-construite, pe de altă parte, s-au scumpit în acest interval cu 2%, de la 1.358 la 1.385 de euro pe metru pătrat.

Timişoara:

Deşi în ceea ce priveşte evoluţia valorii medie, vorbim mai degrabă de o stagnare, fiind vorba despre o trecere de la o medie de 1.465 de euro pe metru pătrat util, la 1.464 de euro pe metru pătrat, se remarcă o creştere importantă pe segmentul nou. Cu +2.2% în luna aprilie, Timişoara este oraşul în care preţurile apartamentelor noi au crescut cel mai mult. Cele două segmente de piaţă analizate au fost caracterizate prin evoluţii contrastante: locuinţele vechi s-au ieftinit cu 2 euro pe mp (de la 1.446 la 1.444 de euro pe metru pătrat), în vreme ce unităţile locative nou-construite s-au scumpit de la 1.544 la 1.578 de euro pe metru pătrat.

Sibiu, Oradea, Craiova, Ploieşti:

În luna aprilie, aşteptările vânzătorilor de apartamente din Sibiu au ajuns la o medie de 1.425 de euro pe metru pătrat util, ceea ce reprezintă o creştere în cuantum de 1,1% faţă de finele lui martie. Comparativ cu luna aprilie 2022, apartamentele din acest centru regional se situează la o diferenţă de 4,5% (faţă de o valoare de 1.363 euro pe metru pătrat util). În aprilie 2023, comparativ cu luna anterioară, Imobiliare.ro a înregistrat în Oradea un declin al preţurilor apartamentelor, în valoare de 0.4%, preţurile ajungând la o medie de 1.337 de euro pe metru pătrat. În ceea ce priveşte marja de creştere anuală a preţurilor, acest centru regional a înregistrat un avans de 5,3%.

Pe de altă parte, în Craiova, suma medie solicitată pentru un apartament a scăzut cu -1,1% pe parcursul lunii aprilie (de la 1.474 la 1.458 de euro pe metru pătrat util) şi s-a majorat cu 1,9% la 12 luni (de la 1.431 euro pe metru pătrat util). În cele din urmă, în Ploieşti, apartamentele au atins o medie de 1.062 de euro pe metru pătrat în aprilie 2023, în scădere cu -0,5% faţă de martie (de la 1.067 de euro pe metru pătrat) şi respectiv, în creştere cu 6,2% faţă de aprilie 2022 (când se situau la 1.000 de euro pe metru pătrat).