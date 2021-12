(P) La Forumul de Sustenabilitate 2021 al Coca-Cola HBC Group, GreenPoint Management obtine Premiul de Sustenabilitate

România a câştigat, în premieră, prin GreenPoint Management, cel mai important premiul de sustenabilitate oferit de către Coca-Cola HBC Group partenerilor săi.

Forumul de Sustenabilitate 2021 este dedicat, anual, întâlnirii cu parteneri (ONG-uri, experti tehnici, transportatori, OIREP-uri etc) din toate cele 29 de ţări în care operează Coca-Cola Hellenic. Premiul obţinut de GreenPoint este primul de acest fel, oferit împreună cu un grant pentru dezvoltarea în continuare a proiectului. Au fost apreciate inovaţia, faptul că a fost centrat pe infrastructura pentru colectare separată, cat şi comunicarea exceptională pentru promovarea campaniei.

Proiectul BigBelly: ”Inovaţie şi comunicare excepţionale”

Proiectul BigBelly reprezintă un parteneriat între GreenPoint Management, Coca-Cola HBC România şi Primăria Sectorul 3 Bucureşti si reprezinta prima investiţie într-o soluţie de tip „smart city” din România. În urma implementării proiectului, instrumentele de monitorizare şi planificare inteligente au fost puse la dispoziţia autorităţii locale pentru a eficientiza colectarea deşeurilor în funcţie de gradul de umplere, reducând astfel semnificativ costurile de gestionare a deşeurilor, inclusiv transportul acestora. De exemplu, doar într-un an, peste 530.000 de pungi de plastic au putut fi excluse de la folosire. Datorita existentei celor 30 de staţii BigBelly amplasate din anul 2019, atât pentru deşeurile reciclabile cât şi municipale, s-a constatat influenta pozitiva asupra obiceiurilor consumatorilor de a colecta separat.

“Mulţumim echipei Coca-Cola HBC! Suntem profund onoraţi şi recunoscători să primim acest prestigios premiu de la cei care contribuie în fiecare zi la construirea unei lumi mai bune şi a unui viitor mai durabil pentru planetă. De asemenea, deschiderea dovedita de Primaria sectorului 3 in a sustine proiectul a fost esentiala in derularea acestuia. Parteneriate ca acesta ne provoacă să venim cu idei noi şi din ce în ce mai bune, ceea ce ne permite să avem rezultate remarcabile. Iar GreenPoint Management, liderul organizatiilor de implementare a raspunderii producatorilor in Romania, continua sa isi asume un rol important în accelerarea tranziţiei României catre economia circulară,” a declarat Adela Lazar, Presedinte GreenPoint Management.

GreenPoint Management: ” Valorificarea deşeului este vitală pentru eficientizarea resurselor în economia unei ţări şi reprezintă un impuls in eforturile de reducere a amprentei de dioxid de carbon.”

GreenPoint Management este organizaţia lider de piaţă care implementează răspunderea extinsă a producătorilor, certificată internaţional pentru standardele de management ISO de către Lloyd’s of London. Compania preia obligaţiile de mediu privind gestionarea ambalajelor pe piaţa naţională în vederea atingerii ţintelor de reciclare pentru producători şi importatori din domenii precum FMCG, distribuţie, producţie, sau sănătate. Contribuie anual la atingerea obiectivelor de reciclare şi valorificare pentru companiile partenere.

GreenPoint s-a implicat activ până în prezent, în peste 55 de proiecte de educare, conştientizare şi creştere a gradului de recuperare a deşeurilor de ambalaje. Mai mult decât atât, GreenPoint Management este prima organizaţie de profil care realizează, anual, o raportare non-financiară de mediu, pe baza standardelor internaţionale GRI, publicând în mod voluntar date cheie despre companie, echipă şi actiunile desfăşurate – indicatori de referinţă pentru impactul asupra comunităţii şi mediului, cât şi pentru evoluţia business-ului. GreenPoint Management a fost premiată şi în cadrul evenimentului CSR Index cu distincţia Silver Recognition.