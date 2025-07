Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat intenţia de a extinde autoritatea Gărzii de Mediu

Duminică, la TVR Info, Diana Buzoianu, ministrul Mediului a anunţat că a transmis spre avizare interministerială un proiect de hotărâre de guvern care va consolida atribuţiile Gărzii de Mediu în controale. „Săptămâna aceasta am trimis către colegii din ministere spre a viza o hotărâre de guvern care să consolideze puterea Gărzii de Mediu de a face controale. Astăzi Garda de Mediu are drone, are bodycamuri luate din PNRR, dar nu are şi reglementările legislative ca să le folosească. Şi atunci am trimis de urgenţă hotărârea de guvern care reglementează folosirea acestor echipamente”.

De asemenea, Buzoianu a anunţat că a cerut un raport tematic privind incendiile din gropile de gunoi, motivând prin riscul mai ridicat de incendiu în timpul verii: „Când am venit la minister, am cerut un control tematic pe gropile de gunoi, pentru că, după cum bine ştiţi, vara apar incendii în toate gropile de gunoi. Asta pentru că nu ajung la gropile de gunoi materiale tratate aşa cum ar trebui să fie, sortate aşa cum ar trebui să fie, pentru că nu reciclăm câte materiale ar trebui să reciclăm şi asta implicit duce şi la un pericol mai mare de incendii în timpul verii”.

Oficialul a declarat că luni vor fi anunţate rezultatele acestui raport, având programată o conferinţă de presă alături de Andrei Corlan, comisarul general al Gărzii Naţionale de Mediu.