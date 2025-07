Sistem de bruiaj rusesc de tip „KOP-2” distrus de o unitate ucraineană cu drone. O lovitură dură pentru tehnologia electronică a Rusiei

Pe 20 iulie, Batalionul 424 „Svarog” al Forțelor de Sisteme Fără Pilot (USF) din Ucraina a publicat o înregistrare video care arată cum operatorii ucraineni de drone au localizat și distrus cu succes un sistem experimental de război electronic rusesc. Sistemul vizat, cunoscut sub numele complet Complexul de Detectare și Suprimare – 2, este conceput pentru a scana un spectru larg de frecvențe radio și a emite semnale de bruiaj pentru a neutraliza dronele inamice.

Potrivit militarilor ucraineni, sistemul „KOP-2” este o piesă rară și costisitoare de echipament, utilizată în special pentru a proteja obiective militare de înaltă valoare, precum sistemele de apărare antiaeriană. În cadrul operațiunii, au fost efectuate două lovituri separate asupra sistemului de bruiaj pentru a asigura distrugerea completă a acestuia. Imaginile au fost distribuite prin canalul oficial Telegram al batalionului, însă locația și momentul exact al atacului nu au fost făcute publice.

