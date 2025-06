Petrișor Peiu, AUR: „Nu vom susține un pachet de creșteri de taxe”

AUR anunță că nu susține măsurile de austeritate discutate de partidele aflate la guvernare.

Nu taxarea românilor este soluția, ci o reducere a cheltuielilor de funcționare a statului, a transmis reprezentantul AUR, Petrișor Peiu.

Mesajul liderului senatorilor AUR a fost trimis prin intermediul unui comunicat de presă.

„Ceea ce a făcut actuala coaliție, aflată încă în funcție și care probabil va fi și după ce se instalează noul guvern, a fost să crească veniturile prin creșterea impozitului pe venit și a celor asimilate, cel pe dividende, și prin scăderea pragului la microintreprinderi, și în același timp să continue să crească în cheltuieli.(…) Se pare că filozofia care va sta la baza noului guvern și a noi coaliții este tot de creștere a sarcinii fiscale.

Se are în vedere creșterea TVA, se are în vedere creșterea accizelor, se are în vedere creșterea cotei reduse a TVA, mai ales în domeniul HoReCa și alimentar, și se are, de asemenea, în vedere creșterea impozitului pe venit, a impozitului pe profit și a impozitului asimilat celui pe venit, adică acelui pe dividende. Nu vorbește nimeni de o reducere concretă a cheltuielilor. Ori aici avem soluții total diferite față de actuala coaliție, care probabil, repet, va fi și viitoarea coaliție”, a declarat Petrișor Peiu.

AUR mai susține că a propus măsuri concrete pentru reducerea cheltuielilor la stat, fără ca veniturile cetățenilor să fie afectate în mod direct. Este vorba despre reducerea cu 10% a cheltuielilor cu salarizarea sau bunuri și servicii, dar și eliminarea treptată, pe parcursul a cinci ani, a facilităților fiscale pentru patru categorii de lucrători: industrie, construcții, industria alimentară și agricultură.

Ce sugestii de reducere a fiscalității are AUR

„Propunem reducerea birocrației statului. Propunem comasarea de agenții, exemplul pe care îl dăm tot timpul este faptul că propunem ca ANCOM-ul și ANRE-ul să se desființeze ca atare și să fie integrate în Consiliul Concurenței. Exemple de reduceri de funcții ale statului: am propus creșterea pragului de examinare a investițiilor străine de la 2 la 5 milioane de euro, 2 milioane fiind o sumă ridicolă, prin asta reducându-se cu aproape jumătate sarcina celor 14 organisme ale statului care trebuie să întocmească rapoarte despre acele investiții.

Am propus de asemenea eliminarea până la o treime a unor avize și autorizări pe care statul le emite pentru diverse funcții.

Toată filosofia reducerii funcțiilor fiscale se bazează pe dereglementare și pe creșterea gradului de libertate în piață, pe revenirea la un capitalism clasic, așa cum era în anii 90, cu funcții din ce în ce mai reduse ale aparatului de stat, pentru a da liber antreprenorilor să se dezvolte”, a explicat Petrișor Peiu.

Acesta a avertizat că viitorul guvern va trebui să trimită până pe 30 iunie către Comisia Europeană un plan fiscal și să prezinte măsurile legislative deja adoptate.