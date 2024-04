Piaţa înmatriculărilor de maşini noi a scăzut în primul trimestru cu 10,1%

Înmatriculările de maşini noi din România au consemnat o scădere de 10,1% în primele trei luni ale anului comparativ cu perioada similară din 2023, până la 33.228 de unităţi, arată datele transmise joi de ACAROM şi ACEA.

Raportat la luna martie 2024, înmatriculările de maşini noi din România au consemnat o scădere de 25,3% an/an, a doua cea mai mare scădere din Uniunea Europeană, după Estonia (minus 25,7%). Înmatriculările de maşini noi electrice au înregistrat un declin de 35,7% an/an, în timp ce hibridul a marcat o creştere de doar 1,7%.

În ceea ce priveşte constructorii de automobile, înmatriculările de autoturisme noi Dacia au crescut în perioada ianuarie-martie 2024 în Europa cu 3,2% an/an, la un total de 151.497 unităţi, în timp ce la nivelul Grupului Renault s-a înregistrat o creştere de 2,2%, până la 313.194 unităţi.

Pe primul loc în topul constructorilor de automobile la nivel european rămâne grupul VW cu 827.568 autoturisme noi înmatriculate în ianuarie-martie 2024, în creştere cu 0,7%, urmat de grupul Stelantis, cu 598.167 unităţi, în creştere cu 4,2%. Locul trei a fost ocupat de Renault, iar pe patru se află autoturismele marca Ford, cu un total de 116.538 unităţi noi inmatriculate, în scădere cu 15,9% faţă de ianuarie-martie 2023.

În total, în primele trei luni din 2024, în UE au fost înmatriculate 2.768.639 autoturisme, în crestere cu 4,4% an/an, iar în martie au fost înmatriculate 1.031.875 de maşini noi, minus 5,2% an/an.

Datele ACEA arată că în perioada ianuarie-martie au fost inregistrate creşteri ale înmatriculărilor de maşini noi în Franţa (plus 5,7%), Italia (plus 5,7%), Germania (plus 4,2%) şi în Spania (plus 3,1%).