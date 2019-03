Platforma de ride-sharing Taxify îşi schimbă numele

Taxify, platforma europeană de transport la cerere, are de astăzi un nou nume, Bolt, şi o nouă identitate vizuală, aplicaţia permiţând accesul utilizatorilor la diferite mijloace de transport, de la maşini şi motociclete, la scutere.

Taxify, platforma europeană de transport la cerere, are de astăzi un nou nume, Bolt, şi o nouă identitate vizuală, aplicaţia permiţând accesul utilizatorilor la diferite mijloace de transport, de la maşini şi motociclete, la scutere.

Noul brand va fi lansat treptat în pieţele globale în următoarele săptămâni.

Utilizatorii nu trebuie să facă nimic având în vedere că aplicaţia se va actualiza automat, nefiind necesari paşi suplimentari.

”Taxify s-a lansat acum cinci ani cu misiunea de a face transportul urban accesibil şi confortabil. Primul nostru produs a fost o aplicaţie pentru taxiuri, de unde vine şi numele original. Pe măsură ce am progresat în ceea ce priveşte misiunea noastră, am depăşit şi părţi ale brandului, inclusiv numele. Având în vedere dorinţa noastră de a oferi o soluţie problemelor din domeniul transportului la scară largă, ne dorim ca brandul să reflecte viitorul companiei, şi nu trecutul”, spune Markus Villig, CEO şi cofondator Bolt.

Noul nume subliniază de asemenea viziunea companiei cu privire la viitorul transportului, care va fi electric.

Compania estoniană are în prezent 25 de milioane de utilizatori în peste 30 de ţări în lume şi este lider în Europa şi Africa.

Bolt este prima companie care a adus serviciile de tip ride-hailing şi închirierea de scutere în aceeaşi aplicaţie. În prezent aceasta lucrează la extinderea serviciilor de închiriere a scuterelor electrice în mai multe oraşe europene.

Compania are în România un centru de dezvoltare IT în care are în plan să ajungă la 100 de oameni.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.