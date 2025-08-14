Pot alunele de pădure să devină noul fistic?

Industria alunelor de pădure traversează o perioadă fără precedent, cu presiuni simultane asupra ofertei și cererii. În Turcia, care furnizează aproximativ 65% din recolta mondială, înghețurile din primăvara 2025 au distrus între 50% și 100% din producție în anumite regiuni.

Institutul Statistic Turc confirmă scăderea estimărilor pentru producția de alune a acestui an de la 768.000 tone în martie la circa 520.000 tone, iar Terra Nova Capital Advisors, firmă de investiții din Dubai specializată în piețe de frontieră, a atras atenția că recolta finală ar putea fi chiar mai scăzută cu aproximativ 100.000 de tone, din cauza dăunătorilor și valurilor de căldură.

Rețetă pentru dublarea rapidă a acțiunilor, criza și piețele uitate

Pentru Burton Flynn și Ivan Nechunaev, parteneri de conducere la Terra Nova Capital Advisors, citați de Bloomberg, descriu situația perfect potrivită profilului de investiții pe care îl caută: „Ne concentrăm pe piețe deseori trecute cu vederea… prima întrebare pe care o punem este ce ar putea face ca acțiunea unei companii să crească cu 100% în 12 luni. A doua este dacă există în prezent percepții greșite printre investitori”.

„Dacă aceste cifre se confirmă, deficitul doar în Turcia ar putea atinge 300.000 tone, într-o piață în care cererea globală a urcat la 785.000 tone”, notează Terra Nova, care estimează scumpiri între trei și cinci ori în următoarele zece luni. Un exemplu similar a avut loc în 2014, când înghețul a distrus aproape o treime din recoltă, iar prețurile au ajuns de trei ori mai mari în decurs de un an.

Pariu pe scumpirea alunelor de pădure

Pe fondul acestei crize, investitori precum finlandezii de la Evli și-au repoziționat portofoliile. Compania finlandeză de administrare a activelor Evli a cumpărat acțiuni la procesatorul turc de alune Balsu Gida Sanayi ve Ticaret AS, cel mai mare exportator al țării, pe care le-a inclus în fondul său „Emerging Frontier”, destinat piețelor emergente.

Decizia vine din convingerea că prețurile cu ridicata la alune vor continua să crească până la recolta din august 2026. Tendința este deja vizibilă: potrivit Bloomberg, prețurile au urcat cu aproximativ 30% din aprilie 2025, după înghețurile care au afectat producția.

Un boom al dietelor pe bază de plante

Cererea pentru alune este susținută și de schimbarea obiceiurilor alimentare. Potrivit The Business Research Company, boom-ul dietelor pe bază de plante și orientarea consumatorilor către produse naturale și bogate în nutrienți a transformat alunele dintr-un ingredient de sezon într-un aliment de bază. Piața globală este evaluată la 16,52 miliarde de dolari în 2025 și ar putea atinge 23,51 miliarde USD în 2029, cu o rată anuală de creștere de 9,2%.

Companii precum Ferrero, Nestlé, Cargill, Barry Callebaut sau Pascha Chocolate investesc masiv în diversificarea surselor și extinderea culturilor, inclusiv în Chile, unde Ferrero deține mii de hectare de aluni pentru a asigura aprovizionarea în afara sezonului nordic.

Aurul maro al piețelor mondiale

Pe lângă problemele climatice, războaiele tarifare dintre SUA și alți mari exportatori îngreunează importurile de echipamente și material săditor din Turcia și Italia, ceea ce scade productivitatea și mărește costurile de procesare.

„Alunele de pădure sunt în centrul unui joc global complex, între schimbările climatice, revoluția alimentară și dinamica comerțului internațional. Cine va avea acces la ele are un avantaj uriaș”, spun experții.