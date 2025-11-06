Nutella, ameninţată cu amenzi de Turcia pentru refuzul de a cumpăra nuci la preţuri mai mari

Autoritatea turcă pentru concurenţă a anunţat că Ferrero trebuie să cumpere cel puţin 30.000 de tone de alune în coajă între septembrie şi decembrie de la furnizorii turci, sub ameninţarea aplicării de amenzi.

În mod normal, compania italiană avea obligaţia de a cumpăra minim 45.000 de tone anual, însă cantitatea a fost redusă pentru 2025 din cauza producţiei mai scăzute şi a problemelor de calitate.

Presa turcă a relatat că Ferrero intenţiona să înceteze aprovizionarea din Turcia – cel mai mare producător mondial de alune şi furnizorul său tradiţional – din cauza preţurilor ridicate provocate de penuria de nuci şi condiţiile meteorologice nefavorabile care au afectat calitatea recoltei, transmite AFP.

Preţurile alunelor turceşti au crescut semnificativ în 2025 din cauza îngheţului târziu din aprilie şi a verii lungi, calde şi uscate, care au afectat grav producţia.

Un comerciant european de fructe şi nuci, care a dorit să rămână anonim, a confirmat că preţurile s-au dublat pe pieţele europene, ajungând la peste 20 de euro pe kilogram.

Producătorii turci acuză în mod regulat grupul Ferrero că menţine preţurile la un nivel artificial de scăzut, profitând de poziţia sa dominantă pe piaţă.

Acordul actual între Ferrero şi autoritatea pentru concurenţă a fost stabilit anul trecut, după ce Turcia a făcut o anchetă privind acuzaţiile că firma italiană ar fi abuzat de poziţia sa dominantă pe piaţa alunelor.

Turcia a exportat în 2023 peste 280.000 de tone de alune, în valoare de 1,86 miliarde de dolari.

Ferrero utilizează nucile pentru producţia cremei Nutella – în care alunele reprezintă 13% din compoziţie – şi pentru alte produse precum batoanele Kinder, dulciuri şi cereale pentru micul dejun, comercializate în aproximativ 170 de ţări.

Grupul italian nu a făcut până în prezent niciun comentariu cu privire la ameninţările autorităţilor turce.