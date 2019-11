Preşedintele Camerei Germane de Comerţ din România e optimist: Nu vine nicio criză! Suntem pe creştere şi datele macro sunt bune

O criză economică nu se arată la orizont pentru România în condiţiile în care economia este încă pe creştere şi datele macroeconomice nu indică probleme semnificative, a declarat joi Dragoş Anastasiu, preşedintele Camerei Germane de Comerţ din România (AHK), într-o conferinţă de presă.

"Tot vorbim că vin crizele, că nu vin crizele, nu vine, domne, nicio criză! Haideţi să facem ce trebuie să facem. Uitaţi-vă că Polonia a trecut acum 10-11 ani, când a fost criza, cu capul sus prin ea, acum e rândul nostru. Părerea mea e că nu o să vină o criză, este o deccelerare, o simţim peste tot în Europa, o să-i facem faţă. Noi încă suntem pe creştere şi nu avem probleme semnificative cu datele macroeconomice, eu refuz să merg pe acest tip de proiecţie pesimisto-negativă", a spus Anastasiu.

El a spus că Guvernul va demara "foarte în curând" dialogul cu mediul de afaceri şi că este de părere că următoarele Guverne au învăţat faptul că doar a da majorări de salarii şi pensii nu aduce voturi. Anastasiu consideră că lucrurile s-au schimbat şi în consecinţă acest dialog cu mediul de afaceri este necesar.

"Eu cred că nu are sens să vorbim despre un scenariu pesimist şi negativ. Ţara asta are potenţial senzaţional, iar acest Guvern şi-a exprimat-o şi se va întâmpla foarte în curând şi fizic şi aşa mai departe, dialog. Aşa că trebuie să fim optimişti. Aşa cum am fost şi acum trei ani. (…) Cred că toate Guvernele de acum înainte vor avea exemplele ultimilor trei ani şi vor înţelege că lucrurile s-au schimbat. Odată, nu se mai poate fără un dialog predictibil, doi, a tot da (bani) nu se mai materializează în voturi… Poate aceste lecţii s-au învăţat şi poate a fost bine să dăm cu fundul de pământ în ultima perioadă ca de acum înainte să învăţăm cu toţii. Am convingerea că următoarele Guverne au învăţat aceste lecţii", a spus Dragoş Anastasiu.

La rândul său, Florin Pogonaru, preşedintele Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din România (AOAR), a precizat că pentru România urmează negocieri cu Uniunea Europeană pentru evitarea declanşării procedurii de deficit excesiv şi că există semne pozitive în acest sens.

"Urmează nişte negocieri pentru deficit excesiv cu Uniunea Europeană, avem deocamdată nişte semne pozitive pentru asemenea discuţii, precedentele arată că nu au fost sancţiuni până acum, mi s-ar părea straniu şi excesiv ca deodată să se înceapă cu România cu un Guvern care îşi exprimă voinţa să meargă într-o anume direcţie, să respecte (deficitul) şi aşa mai departe", a afirmat Pogonaru.

Anastasiu a mai spus că a purtat discuţii cu Guvernul şi a transmis aşteptările CDR ca până la finalul anului să fie luate 30 de măsuri concrete de debirocratizare.

"Partea de simplificare şi debirocratizare, pe care noi o solicităm de foarte mult timp, este foarte importantă. Ne-am dori foarte mult şi am discutat asta cu Guvernul, să vedem în următoarea perioadă, să zicem până la sfârşitul anului, 30 de măsuri concrete de debirocratizare. Un exemplu ar fi pontajul, un altul evaluarea la risc. Nu vreau să intru în amănunte dar sunt multe alte astfel de exemple care sufocă absolut inutil mediul de afaceri pentru că ele au fost făcute la un moment dat, în istorie, clientelar. Şi s-au născut tot felul de meserii şi tot felul de companii care au intrat pe această nişă create de statul român. Ne dorim foarte mult să avem oxigen şi dacă vom avea oxigen vom putea produce", a spus Anastasiu.

El a conchis spunând că debirocratizarea nu costă, ci dimpotrivă, economiseşte atât banii contribuabilului, cât şi ai statului, şi s-a arătat încrezător că până la finalul anului vor fi găsite acele 30 de măsuri de simplificare.

Afirmaţiile au fost făcute la o conferinţă de presă organizată de Coaliţia pentru Dezvoltarea României (CDR). Membrii CDR sunt asociaţiile Romanian Business Leaders (RBL), Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România (AOAR), Camera Americană de Comerţ în România, (AmCham), Camera Franceză de Comerţ (CCIFER), Camera Germană de Comerţ (AHK), Confederaţia Patronală CONCORDIA, Consiliului Investitorilor Străini (FIC) şi Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNPIMMR).

