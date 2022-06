Preţul petrolului scade în timp ce investitorii analizează riscul de recesiune

Preţul petrolului a continuat să scadă joi, cu peste 2%, în condiţiile în care investitorii au recalibrat evaluările privind riscurile de recesiune şi cererea de carburanţi, pe fondul majorării ratelor dobânzilor în marile economii, scrie Reuters.

Cotaţiile futures ale ţiţeiului american West Texas Intermediate (WTI) au scăzut cu 2,6 dolari, sau 2,7%, la 103,46 dolari pe baril, iar contractele futures pentru petrolul Brent au scăzut cu 2,5 dolari, sau 2,3%, la 109,22 dolari pe baril.

Ambele referinţe s-au redus cu până la 3 dolari pe baril în primele tranzacţii din Asia, după ce s-au scumpit cu aproximativ 3% în sesiunea precedentă.

Investitorii continuă să evalueze cât de îngrijoraţi trebuie să fie în legătură cu faptul că băncile centrale ar putea împinge economia mondială în recesiune, în timp ce încearcă să limiteze inflaţia prin creşteri ale dobânzilor.

"Pieţele petroliere au rămas sub presiune, investitorii fiind îngrijoraţi de faptul că majorarea ratelor de dobândă din SUA va bloca redresarea economică şi va reduce cererea de combustibil", a declarat Kazuhiko Saito, analist şef la Fujitomi Securities Co Ltd.

Şeful Rezervei Federale a SUA, Jerome Powell, a declarat miercuri că banca centrală nu încearcă să provoace o recesiune pentru a opri inflaţia, dar că este pe deplin angajată să ţină preţurile sub control, chiar dacă acest lucru riscă să provoace o încetinire economică.

Analiştii de la Haitong Futures au scris: "Cu mai multe date care dovedesc că oferta de ţiţei rusesc este mai puţin afectată de sancţiuni decât au estimat cei mai mulţi anterior, partea de ofertă ar putea înregistra o creştere mai mare decât se aştepta pe termen scurt."

Preşedintele Vladimir Putin a declarat miercuri că Rusia este în curs de reorientare a comerţului şi a exporturilor de petrol către ţările din grupul BRICS de economii emergente, în urma sancţiunilor occidentale privind Ucraina.

Importurile de ţiţei ale Chinei din Rusia în luna mai au crescut cu 55% faţă de anul precedent şi s-au situat la un nivel record.

Preşedintele american Joe Biden, între timp, a cerut Congresului să adopte o suspendare de trei luni a taxei federale pe benzină pentru a ajuta la combaterea preţurilor record la pompă şi pentru a oferi o reducere temporară familiilor americane în această vară.