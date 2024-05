Preţul sucului de portocale creşte la un nivel record. Producătorii analizează utilizarea unor fructe alternative

Contractele futures pentru suc de portocale, care permit actorilor din industrie să se protejeze împotriva fluctuaţiilor de preţ, au avut o evoluţie fulminantă de la sfârşitul anului 2022, când un uragan, apoi un val de frig, au devastat hectare de plantaţii de portocale în Florida, principala regiune de cultivare din SUA, al doilea mare producător mondial. Dar creşterea s-a accelerat brusc în această lună, deoarece perspectiva unei recolte sumbre în Brazilia a panicat piaţa.

Contractele futures pentru sucul concentrat de portocale, tranzacţionate la Intercontinental Exchange din New York, au ajuns marţi la 4,92 dolari per livră (o livră este echivalentă cu 0,4536 kilograme), aproape dublu faţă de preţul de acum un an, notează Financial Times.

"Aceasta este o criză", a declarat Kees Cools, preşedintele Asociaţiei Internaţionale a Sucurilor de Fructe şi Legume (IFU). "Nu am mai văzut aşa ceva, nici măcar în timpul marilor îngheţuri şi al marilor uragane".

Penuria a generat temeri legate de o creştere a preţurilor care va afecta consumatorii şi va remodela în mod fundamental industria mondială a sucului de portocale, potrivit IFU.

În mod normal, producătorii pot depăşi diferenţele de arome de la un sezon la altul amestecând stocurile de suc de portocale congelat din sezonul trecut , care are o durată de viaţă de doi ani, cu noua recoltă. Dar trei ani consecutivi de scădere a ofertei au epuizat stocurile.

Soluţia pe termen lung la lipsa portocalelor ar putea fi producerea sucului de portocale din mandarine, aceşti arbori fiind mai rezistenţi la schimbările climatice din regiunile de cultură.

Singura opţiune pe termen mai lung "fără a atinge naturaleţea şi imaginea produsului" ar putea fi "utilizarea unor specii diferite de fructe", a spus Cools.

IFU are în vedere să se angajeze în procesul de reglementare pentru a permite ca băutura să conţină şi alte citrice decât portocale, a declarat Cools. Acest lucru ar necesita o modificare legislativă, mai întâi în codul de standarde alimentare Codex Alimentarius, stabilit de organismele ONU, şi apoi la nivel naţional.