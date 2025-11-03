Prețurile lemnului de foc ar putea fi plafonate prin lege

Românii ar putea plăti mai puțin pentru lemnul de foc, dacă propunerea legislativă privind plafonarea prețurilor la materialele lemnoase va fi aprobată. Măsurile ar urma să limiteze tarifele practicate pentru lemnul de foc, brichete, peleți și alte derivate din lemn, folosite la încălzirea locuințelor, după creșterile semnificative din ultimii ani ale costurilor pentru energie și combustibili solizi.

Măsura ar fi temporară

Potrivit proiectului, prețul final al lemnului de foc, al resturilor de lemn, tocăturii și rumegușului nu ar putea depăși 400 lei pe metru cub, cu TVA inclus. În același timp, brichetele din lemn ar fi plafonate la 1.500 lei/tonă, iar peleții la 2.000 lei/tonă. Reglementarea ar urma să se aplice până la 31 martie 2028, atât pentru populație, cât și pentru instituții – școli, centre sociale, unități de cult și autorități locale.

Inițiatorii susțin că peste trei milioane de gospodării din România folosesc lemn pentru încălzire, dintre care cele mai multe se află în mediul rural, iar plafonarea prețurilor ar proteja populația de speculă și creșteri artificiale, asigurând și un minim de siguranță energetică pentru gospodăriile vulnerabile. Măsura este prezentată ca o formă de protecție socială temporară, menită să reducă presiunea pe bugetele familiilor în sezonul rece.

Posibile efecte contrare

Limitarea pe termen lung ar putea avea și efecte contrare celor așteptate. Un preț impus administrativ sub costul real de producție ar putea descuraja recoltarea legală a lemnului, reducând oferta din piață. În lipsa unui sistem de compensare pentru producători, o parte dintre aceștia ar putea fi tentați să vândă în afara circuitului fiscal, încurajând comerțul „la negru”.

De asemenea, micii operatori din domeniu ar putea fi afectați de pierderi economice, ceea ce ar genera întârzieri în aprovizionare și dificultăți pentru populație în perioadele de vârf ale sezonului rece.

Amenzi pentru depășirea plafonului

Proiectul de lege prevede și sancțiuni: nerespectarea plafonului ar fi considerată contravenție și s-ar pedepsi cu amenzi între 3.000 și 5.000 de lei, aplicate de personalul silvic și de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. Inițiativa se află în procedura de avizare la Senat și urmează să fie dezbătută în comisiile parlamentare de specialitate, înainte de a ajunge la vot.