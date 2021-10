Prima reacţie a investitorilor Romgaz la încheierea negocierilor cu americanii de la Exxon pentru preluarea a 50% din Neptun Deep, o tranzacţie care s-ar ridica la 1 miliard de dolari

Cu 0,26% s-au apreciat ieri acţiunile producătorului şi furnizorului de gaze naturale Romgaz (SNG) în şedinţa în care investitorii au avut de digerat anunţul companiei cu privire la încheierea negocierilor pentru preluarea a 50% din perimetrul Neptun Deep de la americanii de la Exxon.

Spre comparaţie, indicele BET a avut plus 0,11%.

„Reacţia din piaţă a titlurilor Romgaz, după publicarea anunţului privind finalizarea cu succes a negocierilor cu ExxonMobil, a fost una rezervată“, spune Alin Brendea, director general adjunct al Prime Transaction.

„Ştirea este cert una pozitivă pentru perspectivele pe termen lung ale Romgaz, însă nu trebuie să uităm că în luna octombrie cotaţia com­paniei s-a apreciat cu peste 8%, probabil şi în aşteptarea unui final pozitiv al negocierilor.“ Miercuri, acţiunile SNG au fluctuat de la un minim de 37,5 lei la un maxim de 38,65 lei, pe tranzacţii de 6,3 mil. lei, în după-amiaza şedinţei intrând chiar în teritoriu negativ. La maximul zilei, creşterea faţă de şedinţa precedentă a fost de 2%.

Cu alte cuvinte o lipsă de reacţie, chiar dacă aceasta este una dintre cele mai importante achiziţii din sectorul românesc de energie electrică post-decembrist, una care va diversifica activitatea operaţională a Romgaz.

Probabil că investitorii consideră că aceasta este o operaţiune de durată, una prin care este posibil ca Romgaz să contracteze şi servicii ale unor companii cu experienţă în exploatarea resurselor la mare adâncime. Compania menţionează că tranzacţia va fi finalizată în T1/2022.

“Proiectul privind exploatarea gazului din Marea Neagra, la care se pare că Romgaz va participa, are încă foarte multe necunoscute, ceea ce face dificilă o evaluare exactă a impactului pozitiv anticipat”, spune Alin Brendea.

Următorul pas pentru exploatarea resurselor de mare adâncime din Marea Neagră ar fi schimbarea legii offshore pentru ca OMV Petrom – partenerul Romgaz în acest proiect, să ia o decizie finală de investiţii, după cum a afirmat în repetate rânduri CEO-ul Petrom şi recent şi noul CEO OMV.

Potrivit unor informaţii ale ZF, valoarea tranzacţiei ar fi de circa 1 miliard de dolari (4,2 miliarde de lei), aşadar circa o treime din valoarea de piaţă a companiei de stat. Romgaz nu a comentat pe marginea acestui subiect menţionând că datele sunt confidenţiale.

La final de septembrie Romgaz a anunţat că vrea să ia un credit de 1,6 mld. lei pentru a susţine finanţarea achiziţiei participaţiei. La S1/2021, Romgaz – care îşi va anunţa pe 12 noiembrie rezultatele pe T3 avea depozite bancare de 3,3 mld. lei.

“Piaţa bursieră locală traversează o perioadă în care investitori sunt mai prudenţi. Fie că ne referim la iminentele anunţuri ale rezultatelor financiare aferente trimestrului trei, fie la criza politică care se prelungeşte sau la virulentul val patru al pandemie de Covid-19, găsim motive care instigă la o atitudine investitională mai rezervată pe termen scurt”.

Marţi seară, după închierea şedinţei de tranzacţionare, Romgaz (SNG), cea mai valoroasă companie de stat de la bursa de la Bucureşti, a anunţat că a finalizat negocierile cu americanii de la Exxon pentru preluarea participaţiei de 50% din perimetrul de mare adâncime Neptun Deep din Marea Neagră. Astfel Romgaz devine partener cu OMV Petrom în cel mai mare proiect energetic offshore local.

“Romgaz şi ExxonMobil Exploration and Production Romania Holdings Ltd. au finalizat negocierile exclusive şi au ajuns la un acord cu privire la termenii şi condiţiile aferente achiziţiei tuturor acţiunilor emise de (reprezentând 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited, ce deţine 50% din drepturile dobândite şi obligaţiile asumate prin Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun Zona de Apă Adâncă, precum şi cu privire la transferul operatoriei proiectului către OMV Petrom SA începând cu data finalizării tranzacţiei”, se arată în raportul la bursă.

Romgaz menţionează că acordul se va concretiza, dupa avizarea de către Consiliul de Administraţie şi aprobarea de către Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor a Romgaz în semnarea contractului de vânzare-cumpărare acţiuni.

“Condiţionat de obţinerea acestor aprobări precum şi de îndeplinirea condiţiilor suspensive prevăzute de contractul de vânzare-cumpărare acţiuni, se estimează că tranzacţia va fi finalizată în primul trimestru din 2022”.

Romgaz, la care statul român prin Ministerul Energiei are 70%, are o capitalizare de 14,5 miliarde de lei. De la începutul anului 2021 acţiunile au plus 34% pe o bursă în creştere cu circa 30%.