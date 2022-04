Primul oligarh care îl înfruntă pe faţă pe Putin: izbucnirea miliardarului Tinkov împotriva războiului

Cea mai dură poziţie împotriva aşa-zisei operaţiuni militare speciale din Ucraina a venit din partea miliardarului rus care susţine că nu este oligarh.

„Nu văd niciun beneficiar al acestui război nebun în care mor nevinovaţi şi soldaţi. Generalii ruşi, trezindu-se cu mahmureală, şi-au dat seama că au o armată de rahat. Şi cum poate fi armata bună, dacă totul este un rahat înfundat cu servilism şi nepotism?

Oficialii de la Kremlin sunt şocaţi că nu numai ei, ci şi copiii lor, nu vor merge în Marea Mediterană în această vară. Oamenii de afaceri încearcă să salveze ce a mai rămas din proprietate. Sigur, sunt idioţi care desenează „Z”, dar idioţii din orice ţară sunt zece la sută. 90% dintre ruşi, în schimb, sunt împotriva acestui război”.

Acesta este cel mai strident comentariu anti-război apărut din partea unui miliardar rus: „Cum putem avea o armată bună, dacă totul în ţară este rahat şi mânjit cu nepotism şi servilism? 90% dintre ruşi SE OPUN acestui război!”.

Oleg Tinkov apare cu părul lung şi ochelari de soare, pe fundalul unui peisaj marin, unde magnatul rus îşi petrece acum o mare parte din viaţă. Există şi un fel de post-scriptum, de data aceasta în engleză:

„Dragă Vest, vă rog să-i oferiţi domnului Putin o cale de ieşire clară pentru a salva faţa şi a opri acest masacru. Vă rugăm să fiţi mai raţionali şi mai umanitari”.

