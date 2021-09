Probleme pentru gigantul românesc UiPath. Acţiunile companiei au scăzut cu peste 10%

Reacţia negativă a investitorilor vine în pofida unor rezultate financiare peste aşteptările analiştilor, anunţat marţi seară după închiderea şedinţei de tranzacţionare de pe Wall Street.

Astfel UiPath ajunge la preţul din oferta de listare din aprilie 2021, respectiv 56 de dolari pe acţiune. La acest preţ, capitalizarea companiei este de circa 28,5 mld. dolari, iar averea CEO-ului Daniel Dines, dată prin plasamentul la UiPath, de circa 5,6 mld. dolari.

În ultima săptămână, inclusiv cu şedinţa de astăzi, acţiunile PATH au scăzut de la 64,5 dolari la 56 de dolari, adică minus 13%. Maximul atins de PATH a fost de 90 de dolari pe acţiune.

Principalul indicator folosit de UiPath, ARR - Annualized Renewal Run-rate - arată o creştere de 60% an la an (31 iulie 2021/ 31 iulie 2020), până la 726,5 mil. dolari. Clienţii noi, definiţi prin Net New ARR, au crescut la 73,9 mil. dolari, plus 33%. Veniturile în Trimestrul 2 (conform anului lor fiscal) au crescut cu 40% an la an, până la 195,5 mil. dolari.

