Programul Executive MBA Româno-Canadian (cu dublă diplomă), organizat de către ASE, singura universitate acreditată AMBA din România, în parteneriat cu UQAM Montreal, continuă înscrierile!

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE: „În anul în care sărbătoreşte 110 ani de la înfiinţarea prin Decret Regal la 6 aprilie 1913, timp în care a dobândit un real prestigiu naţional şi internaţional devenind un pol regional de educaţie şi de cercetare ştiinţifică avansată în domeniul ştiinţelor economice, administrative, juridice şi socioumane la nivelul Europei Centrale şi de Sud-Est, Academia de Studii Economice din Bucureşti continuă eforturile depuse constant pentru a oferi programe de studii şi de cercetare care să ofere soluţii inovative şi eficiente pentru dezvoltarea sustenabilă a societăţii, în contextul exigenţelor unei economii globale. Acreditarea AMBA a programelor de masterat de tip MBA, organizate de ASE prin facultatea Bucharest Business School, reprezintă cel mai înalt standard în învăţământul universitar de afaceri. Criteriile sale riguroase de evaluare garantează că numai programele de cel mai înalt calibru, care demonstrează cele mai bune standarde în ceea ce priveşte predarea, programul de studii şi interacţiunea cu studenţii, obţin această prestigioasă acreditare”.

Vasile Strat, decan al Bucharest Business School: “A fi un lider înseamnă să deţii un set distinct de abilităţi, calităţi şi comportamente care te diferenţiază şi te ajută să îţi motivezi şi să îţi ghidezi echipa către succes. Trăsăturile cheie ale unui bun lider presupun o combinaţie unică de viziune şi direcţie clară; integritate şi etică, comunicare eficientă, inspiraţie şi motivaţie şi abilităţi de luare a deciziilor. Toate acestea se antrenează şi se dezvoltă continuu prin educaţie, iar un program de Executive MBA este o variantă construită special pentru profesionişti cu experienţă în management, aflaţi pe o asemenea traiectorie”.

Academia de Studii Eonomice din Bucureşti (ASE) prin Bucharest Business School (BBS) oferă programul de Executive MBA Româno-Canadian, în colaborare cu universitatea UQAM Montreal din Canada, acesta fiind o cale sigură, cu o istorie de peste 30 de ani, către excelenţă în lidership şi afaceri.

Mai mult decât atât, de curând, ASE a obţinut acreditarea internaţională AMBA (Association of MBAs), fiindu-i astfel recunoascute calitatea şi relevanţa sa în contextul global al şcolilor de business. AMBA este cea mai importantă autoritate mondială în domeniul educaţie post-universitare în afaceri. Acreditarea AMBA aduce la un loc o reţea globală de top de doar 300 de şcoli de business care oferă cel mai înalt standard în domeniul educaţiei dedicate managerilor, profesioniştilor şi antreprenorilor. ASE prin programele de la Bucharest Business School intră astfel în topul şcolilor de business la nivel gobal, acreditarea fiind încă o dovadă a preocupării permanente a şcolii pentru o educaţie de calitate pentru profesionişti, manageri antreprenori şi lideri, în România.

De ce un Executive MBA cu dublă diplomă?

Alin-Valentin Angheluţă, prodecan al Bucharest Business School:

“Programul Executive MBA Româno-Canadian, oferit de ASE la Bucharest Business School, în parteneriat cu UQAM Montreal, joacă un rol esenţial în construirea unei fundaţii solide pentru a deveni un lider de succes, atât la nivel naţional, cât şi internaţional. Programul nostru Executive MBA te va învăţa să ai o viziune de ansamblu asupra mediului de afaceri şi asupra funcţiilor unei organizaţii, să identifici riscuri şi trenduri în legătură cu industria şi organizaţia ta, să imaginezi şi să elaborezi diferite scenarii privind evoluţiile viitoare, să realizezi planuri de dezvoltare, dar şi planuri de contingenţă sau de continuitate, să creezi şi să dezvolţi o cultură organizaţională care să conducă la sănătatea şi succesul organizaţiei pe termen lung”.

Cu o istorie de 30 ani, programul Executive MBA Româno-Canadian (www.canadian-mba.ro) este un program academic cu dublă diplomă, organizat de Academia de Studii Economice din Bucureşti, prin intermediul facultăţii Bucharest Business School, şi derulat în parteneriat cu Universitatea din Quebec la Montreal (UQAM), facultatea ESG (Ecole des Sciences de la Gestion).

Programul are una din cele mai mari comunităţi de absolvenţi de MBA din România (peste 1000 persoane), iar UQAM derulează la nivel global programe similare de Executive MBA în alte 10 ţări din Europa, Asia, America de Nord şi de Sud, Africa, având o comunitate globală de peste 12500 absolvenţi.

Programul Executive MBA Româno-Canadian se adresează celor care au minimum 4 ani experienţă în poziţii de management, deţin o diplomă de licenţă, au un nivel de Engleză peste mediu şi doresc să avanseze în carieră la nivelul următor. Vârsta medie a cursanţilor în cadrul programului variază de la an la an între 36 şi 38 ani şi este astfel soluţia potrivită atât pentru managerii experimentaţi aflaţi pe un traseu către poziţii de top cât şi pentru antreprenorii care doresc să îşi ducă business-ul la un nivel superior.

Programul durează 2 ani distribuiţi în 4 semestre, include 15 materii, în limba engleză, iar fiecare materie se desfăşoară pe parcursul a două weekenduri, unul faţă în faţă (în campus) şi unul online. Jumătate dintre module sunt coordonate şi predate de către profesori străini, afiliaţi UQAM, iar cealaltă jumătate de profesori afiliaţi la ASE. Unul dintre module are loc în Canada, la Montreal, în ultimul semestru din anul al doilea, completând astfel o călătorie globală oferită de către program. Costul total al programului este 15000 Euro pentru cei 2 ani, iar plata se realizeaza în 4 rate, câte una pentru fiecare semestru. Costul deplasării la Montreal (avion şi cazare) este de aproximativ 10% din valoarea costului total şi este deja inclus.

Prima etapă a înscrierii este în derulare şi se realizează până la mijlocul lunii iulie. A doua etapă de înscriere, pentru locurile rămase disponibile se prelungeşte până la data de 20 septembrie. Procesul de înscriere presupune trei etape: o evaluare iniţială, alcătuirea unui dosar cu acte (https://canadian-mba.ro/admission-file/), respectiv un interviu individual cu o comisie (interviurile au loc în lunile iulie şi septembrie).

Este important de menţionat că locurile în programul de Executive MBA Româno-Canadian sunt limitate la maxim 25, deoarece Bucharest Business School oferă o experienţă personalizată de nivel executiv, într-un mediu de învăţare interactiv şi motivant.

Testimoniale studenţi şi absolvenţi

”Participarea la acest Executive MBA a venit din dorinţa de evoluţie şi de dezvoltare a competenţelor şi a cunoştinţelor, cu scopul de a trece atât personal, cât şi la nivel de business, la următorul nivel. Experienţa MBA te duce într-o atmosferă vibrantă şi energizantă, poate fi provocator uneori deoarece trebuie să jonglezi cu viaţa profesională, cea personală şi cea de student - trebuie să respecţi deadline-urile, este un volum destul de mare de materie pe care trebuie să-l parcurgi înainte de curs, dar acest parcurs este îmbogăţitor.

Ceea ce înveţi în timpul programului de MBA poţi pune în practică pe parcursul celor doi ani, nu trebuie să aştepti să ajungi la finalul programului, ci poţi implementa în timp ce se desfăşoară programul. Cu ideile pe care le-am strâns în timpul MBA-ului o să construiesc un strategic roadmap al business-ului pe următorii 5 ani.”

Ştefan Prigoreanu, CEO Millennium Insurance Broker (MIB) Broker de Asigurare - Reasigurare SA, absolvent

“Programul Executive MBA Româno-Canadian mi-a oferit un cadru structurat şi o atmosferă prietenoasă de studiu, dar şi competitivă în acelaşi timp, ceea ce m-a determinat să ies din zona de confort personal, să aprofundez şi să actualizez concepte de afaceri moderne, necesare oricarui director general, şi mi-a permis totodată să fiu mai eficient în deciziile luate. Am interacţionat cu profesorii români şi canadieni, am trăit o experienţă de învăţare intensă şi interactivă, mai ales în timpul vizitei de studiu la Montreal, am avut colegi extraordinari, cu care încă ţin legătura şi cu care am dezvoltat nu doar relaţii de prietenie şi încredere, ci şi relaţii de afaceri. Recomand cu entuziasm programul tuturor managerilor şi antreprenorilor care urmăresc dezvoltarea personală şi profesională”.