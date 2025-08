Veniturile din TVA au crescut în iunie, dar veniturile consolidate sunt mai mici decât în alte luni

Veniturile din TVA au accelerat în iunie până la un plus de 12% faţă de aceeaşi lună a anului trecut dar, per ansamblu, creşterea veniturilor bugetului consolidat a fost, în iunie, mai mică decât avansul înregistrat pe primul semestru din an ♦ Dacă, în iunie curent faţă de iunie trecut, veniturile consolidate au înregistrat un plus de 8,5%, pe primele şase luni din an creşterea a fost de 12,7%, an/an.

Această temperare a creşterii de venituri în bugetul consolidat poate fi un semn al decelerării economiei. De altminteri, previziunile de creştere sunt din ce în ce mai rezervate. De la o creştere aşteptată de 1-2% în urmă cu câteva luni, economiştii apreciază că şi un plus de 0,3-0,2% pentru 2025 ar fi bun.

Sunt capitole de venituri care au crescut substanţial în iunie, faţă de iunie trecut. TVA a crescut cu 12% şi a impins creşterea semestrială din această sursă la 3,8%, an/an. Dar, explică rezervat Ministerul Finanţelor: “Încasările mai accelerate din iunie pot fi atribuite unui efect de bază favorabil, generat de nivelul scăzut al bazei de impozitare din iunie 2024”.

Au crescut în iunie curent faţă de iunie 2024, cu 21%, veniturile din impozitul pe venit şi salarii

Este o creştere similară cu cea înregistrată pe primele şase luni din an. De unde vine ea şi în iunie şi la şase luni? Ministerul de Finanţe: „Creşterea este determinată de avansul semnificativ al încasărilor din impozitul pe dividende (plus 84,8% la şase luni, an/an), pe seama dividendelor distribuite în anul 2024, cu reţinerea cotei de impozit de 8%. Totodată, o dinamică pozitivă a fost consemnată şi în cazul încasărilor din impozitul pe salarii (22%) – peste dinamica fondului de salarii din economie (11,8%), evoluţia acestei categorii de venituri fiind influenţată de eliminarea facilităţilor fiscale acordate salariaţilor din sectorul construcţii, agricol, industria alimentară şi a activităţilor de creare de programe pentru calculator”.