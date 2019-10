Nevoia de a avea o baie care să întrunească toate criteriile de confort şi de utilitate îşi găseşte soluţia prin Romstal. Compania (care în 2019 aniversează 25 de ani de activitate) lansează programul Romstal Arhitect Plus, venind atât în sprijinul celor care se gândesc la o reamenajare a băii, dar şi în cel al specialiştilor în design interior care vor să colaboreze cu Romstal pentru a oferi cele mai bune servicii în materie de instalaţii pentru construcţii.

(P) Programul Romstal Arhitect Plus - soluţia pentru nevoile tale vine de la Romstal

De ce să alegi Romstal?

Pentru că Romstal nu te ajută doar cu produsele de care ai nevoie în amenajarea băii - cabine de duş, căzi de baie, mobilier de baie, gresie, faianţă şi alte peste 50.000 de produse - ci, acum, şi cu sfaturi şi recomandări din partea unor specialişti, care să te încurajeze să faci alegerile cele mai bune pentru a obţine baia pe care ţi-o doreşti. În cele peste 50 de showroomuri Romstal din toată ţara, clienţii găsesc, pe lângă o gamă variată de produse din care să aleagă, şi o echipă de agenţi şi consilieri specializaţi în vânzarea de Sanitare şi Ceramice, care au ca rol oferirea de sprijin, informaţii şi recomandări celor care sunt interesaţi de achiziţionarea produselor. În acest fel, chiar şi clienţii fără cunoştinţe de specialitate în domeniu pot face alegerile cele mai bune pentru ceea ce îşi doresc să obţină, şi anume baia perfectă.



Beneficiile programului Romstal Arhitect Plus

Programul Romstal Arhitect Plus oferă în primul rând şansa unor arhitecţi şi unor specialişti în design interior de a deveni parteneri Romstal, pentru a lucra împreună la atingerea scopului principal: acela de a oferi clienţilor soluţii complete şi elegante de amenajare a băii şi o experienţă completă în ceea ce priveşte confortul, bunul gust şi soluţiile inovatoare de amenajare.





Romstal Arhitect Plus este soluţia pentru nevoia de a avea baia ideală. Dar acest program aduce beneficii de ambele părţi, atât pentru clienţi, cât şi pentru cei care devin parteneri ai Grupului.



Programul respectă principiile dezvoltării durabile, este dinamic în adaptarea la evoluţia pieţei şi se orientează către oameni. În plus, acesta îşi propune să sprijine şi să încurajeze activitatea partenerilor înscrişi, oferindu-le acestora şansa de a-şi gestiona cariera profesională şi de a obţine performanţă.



Statutul de partener Romstal al arhitecţilor şi al specialiştilor în design care se vor înscrie în program este validat prin Cardul Romstal Arhitect Plus, care simbolizează apartenenţa la un mediu aparte şi care este oferit ca recunoaştere şi apreciere din partea Romstal.



În plus, dincolo de avantajele ce ţin de apartenenţă, programul le oferă şi beneficii concrete partenerilor, ţinând de partea financiară. Aceştia pot obţine până la 35% din valoarea vânzărilor directe sau intermediate pe care le fac, deoarece Romstal are peste 100 de furnizori de Sanitare şi Ceramice pentru care acordă bonusuri şi discounturi.



Modalităţi de înscriere în program

Pentru a se înscrie în programul Romstal Arhitect Plus, cei interesaţi şi eligibili - arhitecţi şi specialişti în design interior - au la dispoziţie mai multe variante. Aceştia pot trimite un mesaj la arhitect@romstal.ro prin care să îşi exprime intenţia, pot completa formularul disponibil pe romstal.ro sau pot cere informaţiile de care au nevoie de la reprezentanţii Romstal aflaţi în showroomuri.





Romstal este cea mai dinamică şi importantă companie de echipamente de instalaţii pentru construcţii de pe piaţa românească, oferind o gamă largă de produse recunoscute internaţional pentru calitatea lor. Programul Romstal Arhitect Plus consolidează poziţia pe care Grupul o are, deoarece contribuie la îmbunătăţirea relaţiei cu clienţii şi la stabilirea de parteneriate cu profesioniştii care cresc nivelul de calitate a serviciilor oferite.



