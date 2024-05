Proiect OUG. Bugetarii ar putea primii o creştere salarială înainte de alegeri. Impactul este estimat la 1,12 miliarde lei

Astfel, funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului din unităţile administrativ-teritoriale de până la 20.000 locuitori ar beneficia, începând cu luna iunie 2024, de majorarea salariului de bază cu până la 10% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023.

”Se constată încă diferenţe salariale manifestate între funcţii din administraţia publică centrală şi unele structuri subordonate ale acestora din teritoriu, şi prin raportare la complexitatea muncii exemplifică prin agenţiile judeţene pentru protecţia mediului şi agenţia pentru protecţia mediului municipiul Bucureşti. De asemenea a fost analizat nivelul de nivelul de salarizare a personalului din aparatul de specialitate al primarului din unităţile administrative-teritoriale cu până la 20.000 de locuitori, raportat la nivelul de salarizare din administraţia publică locală. Din această perspectivă se impune recunoaşterea principiului importanţei muncii şi a nivelului de specializare dobândit de-a lungul timpului de aceste categorii de personal bugetar”, se arată în NOta de fundamentare a proiectului.

În acest sens, OUG are în vedere acordarea unor creşteri salariale de 10% raportate la nivelul lunii decembrie 2023, în două tranşe respectiv pentru luna iunie 2024 şi luna septembrie 2024, pentru familiile ocupaţionale de funcţii bugetare din Legea-cadru nr. 153/2017, respectiv Anexa nr.III – Cultură, Anexa nr.IV – Diplomaţie, Anexa V, Capitolul VI - personalul cu funcţii de conducere şi de execuţie din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi al oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, Anexa nr.VII - personalul din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, din cele aflate în coordonarea prim-ministrului, precum şi din cele aflate sub controlul Parlamentului.

Totodată, proiectul prevede ca angajatii agenţiilor judeţene pentru protecţia mediului şi ai agenţiei pentru protecţia mediului municipiul Bucureşti să beneficieze de salarizare corespunzătoare funcţiilor publice de stat prevăzute la nivelul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.

În plus, angajatorii vor putea deconta lucrătorii care folosesc în mod obişnuit un echipament cu ecran de vizualizare pe o durată semnificativă a timpului normal de lucru, achiziţia de dispozitive de corecţie speciale, în limita sumei de 500 lei/persoană.

Se va înfiinţa Comisia Centrală pentru Drepturi Salariale instituită prin ordin comun al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, ministrului finanţelor şi ministrului justiţiei, pentru soluţionarea unor aspecte de natură tehnică în vederea corectei aplicări a situaţiilor semnalate şi pentru dezlegarea unor chestiuni privind drepturile de natură salarială.

Acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare aferente va fi realizată din procesele de reorganizare instituţională, din creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi a plăţii contribuţiilor la BASS şi a impozitului pe venit, din creşterea gradului de colectare, precum şi din reducerea unor cheltuieli cu bunurile şi serviciile.