PSD, solicitat să accepte un proiect important pentru mediu. Urmează marţea decisivă

Alex Găvan, iniţiatorul proiectului, a postat pe Faceboom un apel către Marcel Ciolacu:

„Marţea viitoare va fi definitorie pentru Centura Verde Bucureşti-Ilfov.



În sfârşit, proiectul de lege ce vizează protejarea pădurilor din Ilfov, piatra de temelie a viitoarei centuri verzi va ajunge pe agendă la ultima comisie din Camera Deputaţilor, cea pentru "agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice".



Până acum, la comisiile anterioare din Camera Deputaţilor, forul decizional, am obţinut tot unanimitate. Acum mai bine de patru luni, proiectul a fost adoptat de către Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic, după ce în prealabil a trecut de Comisia juridică.



De asemenea, în prealabil, proiectul a fost adoptat cu unanimitate de către Senat şi tot cu unanimitate a trecut de comisiile specifice ale acestuia.



Aceste rezultate nu au fost un dat, ci s-au datorat depăşirii multor provocări, deşi acest proiect de sănătate publică ar trebui să ţină de normalitate şi de o viziune asumată politic asupra dezvoltării durabile a capitalei şi a Ilfovului, pe termen lung.



Platforma Civică Împreună pentru Centura Verde, reunind sub umbrela sa peste 150 de organizaţii şi persoane publice, face apel la Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, şi îl invită (constant, încă de acum jumătate de an) să se alăture şi să semneze Memorandum-ul pentru Aer Curat, Sănătate şi Viitor, PSD fiind singurul partid nesemnatar.



Memorandum-ul în şapte puncte, conţine proiectul de lege şi soluţii la poluarea din Bucureşti şi Ilfov, cât şi din alte oraşe ale ţării.

De asemenea, solicită PSD ca partidul să rămână aliniat la varianta proiectului de lege adoptată de către Comisia de mediu şi co-creată de către platforma civică împreună cu Ministerul Mediului, proces din care şi PSD a fost tot timpul parte.



Alături de reprezentanţii platformei, vor veni pentru susţinerea proiectului în comisie reprezentanţi ai Ministerului Mediului, Primăriei Municipiului Bucureşti, ai Consiliului Judeţean Ilfov, cât şi din mediul academic.



Centura Verde Bucureşti-Ilfov este un proiect care în actualul context de poluare dramatică din capitală nu poate lipsi din programul şi priorităţile niciunui candidat serios şi al niciunui partid serios la alegerile ce se apropie şi, în acelaşi timp, nu poate lipsi din evaluarea personală pe care şi-o face fiecare alegător responsabil.



#ÎmpreunăPentruCenturaVerde