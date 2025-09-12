Rabla 2025: Producătorii și importatorii de automobile critică programul. Se dorește „doar bifarea unui exercițiu birocratic”

„Deși procesul de consultare trebuia să fie un mecanism real de integrare a expertizei industriei în politica publică, în realitate, acesta s-a dovedit a fi doar un exercițiu formal, fără consecințe practice. În ciuda numeroaselor observații transmise în scris, a documentelor tehnice fundamentate și a discuțiilor purtate în cadrul consultării oficiale, niciuna dintre propunerile de fond nu a fost preluată”, se arată într-un comunicat transmis vineri de APIA.

Mai mult, APIA a avut și o întâlnire directă cu ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, în cadrul căreia am prezentat argumente detaliate și soluții concrete, inclusiv necesitatea majorării ecotichetului pentru vehicule electrice la 27.500 lei.

„Am apreciat deschiderea și tonul constructiv al dialogului, însă ghidul final publicat dovedește că aceste argumente au fost în cele din urmă ignorate. Practic, documentul rămâne neschimbat față de versiunea inițială, ceea ce transmite un semnal îngrijorător: vocea specialiștilor și a pieței auto nu contează în procesul decizional”, se mai arată în document.

Potrivit APIA, ministerul a ales să păstreze nivelul ecotichetului pentru vehicule electrice la 18.500 lei. Pe hârtie, asta ar însemna că, din cele 120 milioane lei alocate, s-ar putea finanța un număr mai mare de mașini.

În realitate însă, experiența ultimului an este clară: cererea a fost slabă, bugetul a rămas neconsumat, iar electromobilitatea a stagnat.

APIA atrage atenția că menținerea aceluiași nivel de sprijin va conduce, inevitabil, la același rezultat – bani blocați în conturi, în loc de mașini electrice noi pe șosele.

Soluțiile industriei auto pentru o derulare optimă a programului

„De aici apare întrebarea legitimă: se dorește un program de succes sau doar bifarea unui exercițiu birocratic? Industria auto a venit cu o propunere clară și fundamentată: majorarea ecotichetului la 27.500 lei pentru vehicule electrice și pe hidrogen; repartizarea a 70% din buget (140 milioane lei) pentru electrice și plug-in hibride, restul de 60 milioane lei pentru celelalte tehnologii. Suntem conștienți că nici în acest scenariu nu s-ar fi consumat integral bugetul. Însă, diferența majoră este că, printr-un sprijin mai puternic, penetrarea pieței ar fi fost net superioară, iar electromobilitatea ar fi primit șansa de a intra pe o traiectorie de creștere”, se mai arată în comunicatul citat.

Un alt punct major adus în discuție de APIA a fost predictibilitatea programului pe termen mediu și lung.

„Doar printr-un calendar clar și stabil consumatorii și companiile își pot planifica investițiile, iar industria își poate adapta strategiile. Ministerul a fost de acord, în principiu, că predictibilitatea este esențială și a promis discuții viitoare dedicate acestui subiect. Totuși, dacă aceste promisiuni nu se vor transforma în măsuri concrete, încrederea industriei în dialogul cu autoritățile va fi grav afectată. Concluzia APIA? România are nevoie de un program RABLA care să fie un instrument real de transformare, nu o schemă care repetă greșelile trecutului. APIA cere un program eficient, echilibrat și curajos, care să pună electromobilitatea acolo unde îi este locul: în centrul politicilor de mediu și de transport ale României”; conform sursei citate.