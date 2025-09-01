Prima pagină » Economic » Rata șomajului în România, mai mare în rândul bărbaților. Numărul șomerilor în 2025 versus 2024 

Numărul șomerilor din România a rămas relativ constant în iulie 2025, iar rata șomajului a fost estimată la 5,8% la nivelul populației active, în scădere cu 0,2% față de perioada similară a anului trecut, potrivit datelor publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS).
Rata șomajului în România, mai mare în rândul bărbaților. Numărul șomerilor în 2025 versus 2024 
Petre Apostol
01 sept. 2025, 10:12, Economic

Rata șomajului a fost mai mare în rândul bărbaților, atingând 6,0%, cu 0,5 puncte procentuale mai mult decât în cazul femeilor, unde valoarea a fost de 5,5%.

În ceea ce privește vârsta, tinerii cuprinși între 15 și 24 de ani rămân cea mai vulnerabilă categorie pe piața muncii, cu o rată a șomajului de 23,5%, în perioada aprilie – iunie 2025. Aceasta indică faptul că aproape unul din patru tineri activi pe piața muncii nu a avut un loc de muncă în această perioadă.

Pentru persoanele adulte, între 25 și 74 de ani, rata șomajului a fost estimată la 4,7% în cazul bărbaților și 4,5% în cazul femeilor.

Această categorie de vârstă reprezintă 76,1% din totalul șomerilor estimat pentru luna iulie 2025, arătând că majoritatea persoanelor fără loc de muncă se află în segmentul de vârstă activă și matură.