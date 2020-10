Restaurant deschis în pandemie. Ce a decis să facă un chef cu banii de la Start Up Nation

Noul restaurant, Zori este pentru chef Marian Zăncianu chiar răsăritul mult aşteptat, mai ales că e afacerea lui. A pornit-o cu un proiect Start-up, a investit 80.000 de euro, iar soarele a răsărit în august: a deschis restaurantul în pandemie. Ce îl deosebeşte faţă de alte restaurante?

Nu are congelator în bucătărie, astfel că toate preparatele sunt pregătite din ingrediente proaspete. Şi nu e fine dining, e fain-ul românesc spus elegant. Vremea bună l-a ajutat până acum, au servit clienţii la terasă, dar acum că temperaturile scad, apar şi semnele de întrebare. Regulile sunt clare: creşte rata de infectare, restaurantele se închid la interior. În Iaşi, restaurantele sunt deschise la 30 la sută din capacitate înăuntru. Dar dacă rata depăşelşşte 3 % se va decide închiderea. Ca să treacă de perioada dificilă, chef Marian Zăncian va gândi un meniul special pentru delivery, diferit de cel din restaurant. El are şi un mesaj pentru cei care iau deciziile: să se gândească de 5 ori înainte de a interzice oaspeţilor să vină în restaurante.

„Ceea ce mi-am dorit când mi-am deschis propriul restaurant a fost ca totul să fie fresh. E foarte dificil să faci prep de două trei ori pe zi, dar este bucuria ta atunci când clienţii mănâncă totul proaspăt”, spune Marian Zăncean, chef şi proprietarul restaurantului.

„Meniul o să îl schimbăm şi o să facem unul care să nu fie ca cel pe care îl servim a la carte. Pentru ca cei care comandă din meniul Zori să nu facă o comparaţie cu ce găsesc ca atunci când vin la restaurant.Şi preţurile trebuie să fie diferite pentru că mă gândesc că cei care comandă la birou nu îşi permit probabil decât într-o sumă de bani să se încadreze. O să schimbăm meniul într-unul tasty, valoros din punct de vedere nutriţional, astfel încât să satisfacă nevoia celui care comandă de a avea un prânz sănătos şi gustos şi săţios. Şi nu o să fie un meniu stufos, la fel ca la cel a la carte, unde avem maximum 26 de produse cu tot cu deserturi, cel pentru delivery o să fie undeva la maximum 15 produse. Trebuie să se gândească de multe ori că închizând restaurantele o să creştem numărul şomerilor şi nu numai, o să aibă de suferit şi celelalte business-uri adiacente restaurantelor”.

Iată ce spune Zăncean despre Start Up Nation. „Start Up Nation l-am activat anul trecut în iunie, de când am aflat că am câştigat proiectul. De atunci am căutat o locaţie potrivită care să fie pe sufletul meu . A fost foarte greu ca să găsesc acea locaţie. Investiţia a fost până undeva la 80.000 de euro cu tot cu banii luaţi din proiect, dar e investiţie din resurse proprii plus ce am apelat la rude şi prieteni de au avut un suport financiar şi am reusit să deschid. Suntem 12 angajaţi pentru locaţia care este momentan unde avem 50 de locuri pe terasă şi 30 de locuri la interior, dar în interior sunt maximum 20 de locuri, daca avem distanţare. Eu ma apuc de caracatiţă şi muşchi, tot ce e la plită, bine? Aici era livingul, am reuşit să facem din el bucataria caldă, avem o bucatarie de pregătire, o magazie şi ăsta e locul nostru de joacă. Aici avem o tortilla de vită, de vită Black Angus, gătită lent timp de nouă ore cu boabe de năut, fasole albe, fasole roşii, cartofi dulci, ketchup de casă, castraveţi muraţi, ceapă verde, coriandru proaspăt”, a precizat Zăncean.

Doru Cobiliţă, ospătar: „E o perioadă destul de dificilă, cel puţin pentru cei care îi interesează viitorul familiei. Pentru mine, a veni acasă cu un venit contează foarte mult. Incertitudinea de a nu avea un loc de muncă stabil, nu din cauza proprietarului ci din cauza acestui virus ciudatel pe o parte sau alta crează mici divergente în capul meu, cel puţin. Nu ştiu, să stau aici să îmi caut alt loc de muncă, unde acest virus nu face ragavii ca în sistemul nostru, HORECA”.