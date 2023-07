Robotul ION, numit consilier guvernamental onorific în România, în vizită în mediul academic din Marea Britanie, la invitaţia cercetătorilor în inteligenţă artificială

Bucureşti, 12 iulie 2023. Reprezentanţii proiectului ION, numit onorific primul consilier IA al Guvernului României, au fost invitaţi la Universitatea Oxford şi la Imperial College London pentru o serie de discuţii în scop educativ, cu privire la aspectele tehnice ale soluţiei de inteligenţă artificială şi implicaţiile etice ale utilizării tehnologiei IA pentru a reprezenta dorinţele cetăţenilor.

Astfel, atât robotul ION, cât şi echipa de dezvoltatori, au fost invitaţi de către Oxford Artificial Intelligence Society pentru o sesiune specială de discuţii intitulată „Advancing Governance with AI”. Exploring Romania’s ION project’ (Îmbunătăţirea procesului de guvernare cu ajutorul inteligenţei artificiale. Explorarea proiectului ION al României). De asemenea, în cadrul vizitei speciale în mediul academic britanic, echipa ION a prezentat prima lucrare ‘peer reviewed’ (recunoscută de mediul academic) pentru proiectul ION la conferinţa găzduită de Imperial College London, în cadrul workshop-ului „The Safe and Trustworthy AI”, la invitaţia instituţiei. Prezentarea intitulată „De la cetăţeni la factorii de decizie: schimbarea paradigmei de guvernare publică cu ajutorul inteligenţei artificiale” a avut loc pe 9 iulie în faţa unor cercetători academicieni de top din domeniu, de la mai multe universităţi.

Proiectul ION este un proiect complex de cercetare realizat pro bono de către cercetători şi specialişti din domeniul inteligenţei artificiale din România, sub coordonarea companiei Humans.ai, şi este centrat pe folosirea tehnologiei de ultimă oră din domeniul inteligenţei artificiale precum şi din domeniul prelucrării limbajului natural şi vederii computaţionale, pentru a construi un sistem inteligent şi inovator care să capteze rapid şi automat părerile românilor. Scopul final al lui ION este de a disemina informaţiile concludente către decidenţi, pentru a construi politici publice în concordanţă cu starea societăţii.

Rezultatul lui ION constă într-o interfaţă de raportare cu concluziile generate prin procesarea de către IA a tuturor mesajelor primite prin intermediul site-ului ion.gov.ro şi prin intermediul reţelelor sociale. Toate mesajele sunt colectate şi raportate în mod anonim, pentru a asigura utilizarea etică a platformei şi pentru a proteja confidenţialitatea cetăţenilor. Pe lângă colectarea mesajelor din mediul online, proiectul are şi o componentă fizică reprezentată de o instalaţie de tip robot, care este capabilă să interacţioneze cu românii la diverse evenimente publice.

Prototipul fizic ION a fost prezent, de asemenea, pentru a fi testat la evenimentele speciale din mediul academic britanic, cu sprijinul Companiei Naţionale Poşta Română, care a ajutat la transportul robotului de 2 m înălţime către campusul universităţii.

„Suntem prima companie de poştă care livrează inteligenţă artificială. Şi dacă putem livra ceva atât de important, înseamnă că putem livra orice. Am mai marcat o premieră simbolică şi anul trecut, atunci când am devenit prima entitate de stat care a lansat un NFT, cu ocazia împlinirii a 160 de ani de Poşta Română. Compania, însă, este mai tânără ca niciodată, atât prin proiectele de retehnologizare şi digitalizare pe care le dezvoltă, cât şi prin transmiterea de inteligenţă şi inovaţie românească. Este o reală mândrie pentru Poşta Română să facă parte din istoria modernă a realizărilor statului român, fiind implicaţi direct în acest proces constant de creştere şi dezvoltare tehnologică“, a declarat Valentin Ştefan, directorul general al Companiei Naţionale Poşta Română.

Atât echipa de experţi Humans.ai, cât şi robotul ION au fost primiţi cu entuziasm de către cercetătorii şi studenţii de la Oxford şi de la Imperial College London, care au avut numeroase întrebări pentru dezvoltatorii iniţiativei ION.

„Suntem foarte bucuroşi pentru privilegiul de a prezenta ION, primul consilier AI al unui guvern din lume, în faţa membrilor Oxford AI Society”, a declarat Vali Mălinoiu, Chief Technology Officer în cadrul Humans.ai, start-up-ul de inteligenţă artificială care a iniţiat dezvoltarea proiectului ION. „Îmbinând elemente de tehnologie, psihologie şi inteligenţă artificială, am prezentat aspectele tehnice ale implementării proiectului ION, evidenţiind algoritmii care ajută soluţia ION să înţeleagă emoţiile, părtinirile, subiectele principale şi opiniile utilizatorilor, pentru a genera întrebări relevante, precum şi diferite abordări menite să obţină răspunsuri utile din partea utilizatorilor.”, a explicat Mălinoiu.

„În plus, în cadrul prezentării, am subliniat considerentele etice de care am ţinut cont în procesul de dezvoltare a proiectului ION, cu accent pe respectarea confidenţialităţii şi consimţământului.”, a mai spus Malinoiu.

„Prezentarea proiectului ION în faţa comunităţii OxAI de la Oxford a fost o experienţă foarte educativă. Această iniţiativă românească de inteligenţă artificială a stimulat numeroase discuţii în rândul studenţilor noştri şi a subliniat impactul pozitiv pe care îl poate avea IA asupra procesului de guvernare. Am explorat potenţialul proiectului ION şi participanţii noştri au vrut să afle tot mai multe detalii. Suntem cu toţii încântaţi să vedem ce urmează pentru această soluţie de tehnologie!’, a declarat Jessie Jiang, preşedintele Oxford AI Society.

„Ne-a bucurat foarte tare să vedem robotul ION în acţiune. Interacţiunile cu el au mers impecabil, şi a fost foarte interesant să aflăm mai multe despre tehnologia din spatele lui. Aştept cu interes să urmăresc progresul proiectului şi impactul profund pe care îl va avea în a promova adopţia inteligenţei artificiale la nivel guvernamental. Este interesant să ne gândim la impactul pe care îl va avea la nivel global.”, a adăugat Nishen Menerapitiya, membru al echipei de evenimente şi media în cadrul Oxford AI Society.

Pe lângă turneul în Marea Britanie, echipa ION a fost vizitată recent în România de reprezentanţi ai instituţiei London School of Economics and Political Sciences pentru explorarea proiectului din punct de vedere tehnic şi ştiinţific.