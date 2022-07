România conduce topul salariilor ajustate ale programatorilor din Europa de Est

România continuă să conducă topul salariilor ajustate în Europa de Est, programatorii din ţara noastră câştigând cu 25% mai mult decât cei din Croaţia şi cu 15% în cazul Bulgariei. Marea Britanie îşi menţine prima poziţie în topul salariilor ajustate pentru programatorii de toate nivelele - junior, middle şi senior.

Studiul arată că harta salariilor din Europa este dominată de sectorul IT şi în 2022, care continuă să fie un important motor de dezvoltare, oferind cele mai bine plătite posturi din piaţa muncii. Dacă ţările vestice deţin încă avansul când vine vorba de suma încasată de programatori, costul de trai din fiecare ţară influenţează direct valoarea salariului şi schimbă topul ţărilor.

Analizând salariile oferite pe piaţa muncii şi costurile vieţii de zi cu zi, Codecool a realizat un studiu care prezintă topul salariilor din IT în 2022 în Europa, ajustate la indicele de nivel de trai. Studiul arată că veniturile programatorilor din România sunt cu 25% mai mari, comparativ cu ţările Europei de Est.

Pornind de la salariul net anual, a fost calculată valoarea salariul ajustat, aplicând indicatorul cost of living, specific fiecărei ţări. Acest indice permite obţinerea unei imagini mai clare asupra salariilor, luând în calcul costurile vieţii de zi cu zi, preţurile alimentelor, utilităţilor şi serviciilor din fiecare ţară analizată.

În context european, salariile din România rămân şi în acest an sub nivelul celor din ţările dezvoltate, dar costurile reduse de trai din ţara noastră dau salariilor o putere mai mare de cumpărare.

În România, un programator junior, fără experienţă, câştigă un salariu net anual estimat la 11.300 euro, plasând ţara noastră pe locul 25 în topul salariilor. Ne menţinem, şi în 2022, în faţa unor ţări precum Polonia, Ungaria, Bulgaria, Lituania, în ceea ce priveşte salariile programatorilor junior dar şi cei cu experienţă profesională.

În ceea ce priveşte salariile ajustate la nivelul de trai din ţările analizate, România urcă câteva poziţii, ajungând să ocupe locul 16, surclasând veniturile din ţări ca Irlanda, Cehia, Grecia.

Diferenţele dintre salariile din ţările dezvoltate, din zona de vest, şi cele din Europa Centrală şi de Est sunt în continuare semnificative, dar puse în contextul nivelului de trai, ţările cu un index mai mic ajung să ofere o putere mai mare de cumpărare. Pe scurt, poţi să faci mai multe achiziţii din salariul câştigat.

Raportate la ţările dezvoltate din Europa, cum este Belgia, salariile ajustate ale programatorilor juniori din ţara noastră sunt de două ori mai mici, dar România îşi menţine totuşi avansul faţă de ţările din regiune.

Studiul arată că salariul unui programator începător din România este mai mare cu 25% decât cel al unui programator din Polonia sau Croaţia, şi cu peste 15% mai mare decât salariile din Bulgaria şi Grecia.

“Codecool este prezentă la nivel european, pe lângă România, activăm cu succes şi în Ungaria, Polonia şi Austria, unde oferim aceeaşi garanţie de job absolvenţilor şcolii. Diferenţele de salarii dintre ţările din Europa nu au descurajat extinderea pe aceste pieţe, care sunt în continuă dezvoltare şi au nevoie de forţă de muncă bine pregătită.”, declară Claudia Tamaşi, Country Manager Codecool România.

Cele mai mari salarii din industria IT din Europa se înregistrează în Elveţia, Marea Britanie şi Belgia. În cazul Elveţiei, salariul unui programator junior poate începe de la 62.000 euro pe an, un programator cu experienţă medie câştigă 119.000 euro anual, iar un senior cu peste 5 ani experienţă poate avea un salariu de 195.000 euro pe an.

Ţara din fruntea clasamentului pierde însă câteva poziţii atunci când privim salariile ajustate la nivelul de trai, indexul mare fâcând Elveţia să coboare pe locul 3 în topul salariilor programatorilor de nivel junior, middle şi senior. Astfel, Marea Britanie urcă pe prima poziţie, fiind urmată de Belgia în topul salariilor programatorilor, ajustate la nivelul de trai din 2022.

Industria IT de software şi servicii a înregistrat, în ultimii ani, cea mai ridicată rată de creștere a numărului de angajați (11%), comparativ cu alte ramuri din România, situându-se în topul industriilor angajatoare. Cel mai recent raport Anis privind impactul industriei IT în economia României arată că peste 135.000 de persoane lucrează în acest domeniu.

Acelaşi raport scoate în evidenţă că fiecare 10 angajaţi din IT susţin alte 10,5 locuri de muncă din economia naţională, prin impactul direct şi indirect. Iar fiecare 10 euro de valoare adăugată brută creată direct de industria IT, aduce o contribuţie de încă 5 euro în economia României.

Dar în acelaşi timp, se pierd sume importante, dacă ne gândim la deficitul anul estimat la peste 15.000 de specialişti. Pentru cei interesaţi de o carieră în IT, deficitul se traduce în oportunităţi, companiile au nevoie acută de programatori, iar cei care fac pasul către acest domeniu au toate şansele să profite de trendul ascendent.

Programa Codecool familiarizează studenţii cu cele mai căutate limbaje de programare şi tehnologii, cum sunt Java, Javascript, C#, SQL, Linux, React şi altele, şi completează formarea cu o serie de soft skills de care aceştia au nevoie pentru pentru a aborda eficient, corect şi organizat munca de programator.