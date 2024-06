România cumpără obuziere autopropulsate K9 Tunet de la compania sud-coreeană Hanwha Aerospace

„Am discutat cu ministrul apărării din Republica Coreea, Won-sik Shin, despre situaţia de securitate internaţională şi perspectivele cooperării în domeniul apărării între România şi Republica Coreea. De asemenea, am vorbit despre principalele ameninţări şi riscuri din regiunea Mării Negre şi a Balcanilor de Vest pe fondul războiului de agresiune al Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei”, scrie pe Facebooik Angel Tîlvăr.

Ministrul român al Apărării Naţionale afirmă că profilarea Mării Negre ca un spaţiu de interes strategic pentru statele democratice reprezintă un obiectiv important al dialogului strategic bilateral.

„Totodată, am salutat desemnarea companiei Hanwha Aerospace Co. Ltd. drept câştigătoare a procedurii competitive pentru achiziţionarea de către România a trei sisteme obuzier cal. 155 mm de nivel Batalion, incluzând 54 de obuziere autopropulsate K9 Thunder, echipamente de sprijin şi o cantitate iniţială de muniţii specifice”, încheie Tîlvăr.