Românii care lucrează în străinătate au trimis în țară mai mulți bani în al doilea trimestru din 2025 față de cel precedent. Țările de unde vin cele mai mari sume

Valoarea transferurilor lucrătorilor de peste hotare, incluse în indicatorului Remiteri personale publicat de BNR indică o ușoară creștere la finalul celui de-al doilea trimestru din 2025, fiind prima dată când se observă un avans de la sfârșitul trimestrului II din 2024.

BNR anunță evoluția acestui indicator, cu frecvență trimestrială, pe total și pe principalele 10 țări partenere, începând cu anul de referință 2013.

Totalul transferurilor a ajuns la 1,47 de miliarde de lei, din care încasările, adică sumele de bani transferate în țară de românii care lucrează în străinătate pe perioade mai mari de un an, au fost de 1,05 miliarde de lei la finalul trimestrului 2 din 2025.

Marea Britanie conduce în clasamentul țărilor cu cei mai mulți bani trimiși acasă:

Marea Britanie: 329,3 milioane de euro

Germania: 189,5 milioane de euro

Italia: 141 milioane de euro

Spania: 88,5 milioane de euro

SUA: 65,4 milioane de euro

Franța: 54 milioane de euro

Țările de Jos: 29,5 milioane de euro

Belgia: 15,9 milioane de euro

Austria: 13 milioane de euro

Irlanda: 38,9 milioane de euro

Potrivit BNR, cuantumul total al încasărilor din trimestrul 2 fost în creștere de la 1,04 miliarde de lei la finalul primului trimestru, după o scădere de la 1,19 miliarde de lei la finalul trimestrului 4 din 2024.

La sfârșitul lui 2021, nivelul acestora era sun pragul de un miliard de euro, respectiv 923,9 milioane de euro.