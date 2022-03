Romgaz împrumută 325 mil. euro de la Raiffeisen Bank pentru afacerea cu Exxon

“Astazi, 30 martie 2022, a fost semnat de catre ROMGAZ, în calitate de imprumutat şi Raiffeisen Bank, in calitate de creditor, un contract de imprumut bancar in valoare de 325 milioane euro, precum si termenii si conditiile angajante aferente, in vederea acoperirii unei parti din pretul de achizitie a tuturor actiunilor emise de Exxon Mobil Exploration and Production Romania Limited”, se specifică în anunţul companiei, publicat la bursă.

Pe 22 martie, Romgaz a anunţat că se îndreaptă spre finalul tranzacţiei cu gigantul Exxon privind achiziţia participării americanilor în proiectul de gaze de la Marea Neagră.

Potrivit companiei, valoarea tranzacţiei este de 1,06 mld. dolari, iar Romgaz urma să depună o garanţie de 106 mil. dolari imediat.

Conducerea Romgaz a menţionat că finalizarea tranzacţiei va avea loc în trimestrul al doilea.

Tranzacţia a fost întârziată în ultima perioadă datorită ajustării unor clauze din contractul de vânzare-cumpărare.

Romgaz a cumpărat 50% din proiectul de gaze din Marea Neagră, cealaltă parte fiind deţinută de OMV Petrom.