Clujenii iau cele mai mari credite. Timişorenii şi ieşenii au cele mai mici rate

În iulie cei care se gândeau deja să apeleze la finanţare pentru a deveni proprietari au primit un imbold suplimentar, în contextul anunţului de majorare a cotei TVA pentru locuinţe la 21%, fapt ce a contribuit la evoluţia bună a pieţei.

Din toamnă, însă, cererea pentru creditele ipotecare ar putea să se diminueze uşor.

Creditele ipotecare noi, în creştere în prima jumătate a anului

Volumul total al creditelor acordate gospodăriilor populaţiei pentru locuinţe s-a apropiat în semestrul I de pragul de 30 de miliarde de lei, după un avans cu 32% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, arată datele Băncii Naţionale a României (BNR).

Creditele ipotecare noi, excluzând refinanţările şi restructurările împrumuturilor existente, au reprezentat lunar, potrivit estimărilor BNR analizate de specialiştii Imobiliare.ro Finance, până la 40% din totalul împrumuturilor acordate de bănci şi au însumat în primele şase luni aproximativ 10,7 miliarde de lei.

Valoarea acestora a fost cu 24% mai mare faţă de cea aferentă semestrului 1 2024.

„Piaţa de creditare şi-a menţinut trendul ascendent în prima jumătate a anului, trend început încă din 2024. În mod paradoxal, instabilitatea politică a susţinut această evoluţie, amânând adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare cu impact semnificativ în cerere. Cu toate acestea, pe alocuri au fost resimţite câteva şocuri notabile, ca de exemplu creşterea volatilă a cursului leu/euro, urmată de un deficit de lichiditate în piaţa, care a impactat dobânzile comerciale, deficit generat chiar de eforturile BNR de echilibrare a cursului. Anunţarea eliminarii cotei reduse de TVA la locuinţe, cu aplicare din 1 august, a avut ca efect accelerarea tranzacţiilor în luna iulie pe segmentul locuinţelor noi.

În privinţa dobânzilor, BNR a menţinut nivelul de 6,5%, o decizie echilibrată care nu va opri brusc economia, deja afectată, dar nici nu va genera scăderi de costuri de finanţare pe termen scurt. IRCC pentru trimestrul IV va depăşi uşor 6%, în creştere de la 5,5%, influenţat de evoluţiile din trimestrul II. Pentru toamnă, estimăm o temperare a cererii de creditare, fără o prăbuşire a pieţei sau a preţurilor locuinţelor”, a declarat Dan Niculae, CEO Imobiliare.ro Finance.

Clujenii iau cele mai mari credite ipotecare.

Ieşenii pe cele mai mici

Imobiliare.ro Finance a realizat o analiză pe baza împrumuturilor intermediate în prima jumătate a acestui an de către cei peste 250 de brokeri activi în cadrul reţelei prezente în 30 de judeţe din ţară.

Găsiţi, în continuare, rezultatele acesteia.

Clujenii au luat cele mai mari credite ipotecare, ei fiind, totodată, cumpărătorii de imobiliare care plătesc cel mai mult pentru a deveni proprietari.

În medie, împrumuturile obţinute prin intermediul brokerilor din reţeaua Imobiliare.ro Finance au avut valoarea de 452.790 lei (echivalentul a circa 89.250 euro).

Sumele accesate pe plan local au fost mai mari cu aproape 17% faţă de nivelul înregistrat în perioada similară a anului trecut.

Cel mai mult a crescut, însă, în acelaşi interval de timp valoarea medie a creditelor obţinute de constănţeni pentru achiziţia unor locuinţe sau pentru refinanţarea unor credite ipotecare mai vechi.

Aceştia au accesat împrumuturi cu 22% mai mari. Discutăm despre o sumă medie de 372.695 lei (73.609 euro)

Valoarea medie a creditelor intermediate de brokerii Imobiliare.ro Finance a crescut semnificativ şi în oraşe precum Braşov şi Iaşi, ambele înregistrând în acelaşi timp un avans puternic la nivelul preţurilor solicitate pe piaţa rezidenţială. Braşovenii au accesat împrumuturi cu 15% mai mari decât în prima jumătate a anului trecut, iar ieşenii cu 12% mai mari.

Astfel, valoarea medie a unui credit ipotecar a ajuns în Braşov la 398.537 lei (78.555 euro), iar în Iaşi la 332.558 lei (65.550 euro).

Spre comparaţie, în Capitală s-au obţinut credite ipotecare cu o valoare medie cu aproape 10% mai mare, iar în Timişoara avansul a fost de doar 6% faţă de valoarea înregistrată în primele şase luni din 2024.

Bucureştenii au luat de la bancă o sumă medie de 379.485 lei (74.790 euro) pentru a face o achiziţie imobiliară sau pentru a refinanţa un credit ipotecar existent, iar timişorenii 354.791 lei (69.930 euro).

Cele mai mici rate sunt în Timişoara şi Iaşi. Cât plăteşti rată în marile oraşe pentru un credit ipotecar?

Clujenii plătesc cea mai mare rată pentru creditele ipotecare noi şi refinanţările pe care le fac.

În medie, aceştia achită lunar, conform împrumuturilor intermediate în prima jumătate a acestui an de biroului local Imobiliare.ro Finance, suma de 2.467 lei.

Pe locul al doilea în clasament se află braşovenii, aceştia fiind urmaţi îndeaproape de bucureşteni şi de constănţeni.

Rata medie achitată de către braşoveni a scăzut de la 2.338 lei/lună în semestrul I 2024 la 2.213 lei/lună în semestrul I 2025.

Bucureştenii plătesc o rată medie aferentă creditelor ipotecare de 2.074 de lei.

Constănţenii achită, pentru creditele ipotecare pe care le-au obţinut în 2025, o rată medie de 2.024 lei/lună.

Singurii locuitori ai marilor oraşe din ţară care achită lunar rate mai mici de 2.000 lei sunt timişorenii şi ieşenii.