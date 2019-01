Rovana Plumb apără rata de absorbţie a României pentru fondurile europene: La nivelul UE aceasta e de 27%

Ministrul Fondurilor Europene Rovana Plumb a declarat, sâmbătă, că România este în media Uniunii Europene în ceea ce priveşte rata de absorţie a fondurilor europene, în contextul în care rata la nivelul Uniunii, după cinci ani de la actualul exerciţiu financiar fiind de 27%,.

„Observăm că la nivelul UE, după cinci de intrare în actualul exerciţiu financiar, rata de absorbţie este de 27%, România fiind în media Uniunii Europene. Despre România, ca stat membru, din punct de vedere al absorbţiei, a făcut tot ce i-a stat în putinţă să recupereze întârzierile din anii anteriori, până în 2016. Practic în 2017 am intrat la guvernare, acredintând autorităţile de management şi punând pe roate implementarea proiectelor. Sigur că acest lucru se datorează pe de o parte că am ajuns în medie într-un an şi jumătate, se datorează în primul rând beneficiarilor, pentru că ei implementează proiectele, ei vin cu facturile la decont, ei dezvoltă, sigur cu sprijinul autorităţilor. Procedurile sunt desenate în conformitate regulile europene şi monitorizate la nivelul autorităţilor, astfel încât să se asigure o sustenabilitate, dar şi o simplificare a acestor proceduri. Ne dorim mai puţină birocraţie”, a afirmat Rovana Plumb, sâmbătă la Antena 3.

Aceasta a vorbit şi despre intenţia de condiţionarea a fondurilor europene de respectarea statului de drept în ţările membre ale UE, precizând că România în calitate de Preşedinţie a Consiliului UE este deschisă dialogului, însă discuţiile trebuie „să fie aparte faţă de tot ceea ce înseamnă investiţii prin politica de coeziune”.

„Din punct de vedere macro sau context global, tot ceea ce înseamnă legătură între statul de drept şi utilizarea eficientă a fondurilor europene, din punctul de vedere al nostru ca şi Preşedinţie a Consiliului UE, suntem deschişi oricărui dialog, dar trebuie să fie o discuţie care să fie aparte faţă de tot ceea ce înseamnă investiţii prin politica de coeziune, pentru că acolo vorbim despre cetăţeni, acolo vorbim despre comunităţi locale, nu vorbim despre nişte cifre abstracte. Vorbim practic de oameni, de viaţa lor. Dezvoltarea are întotdeauna un impact direct asupra vieţii fiecăruia dintre cetăţeni ca şi absorbţie”, a explicat Rovana Plumb.

Guvernele statelor membre ale Uniunii Europene care se implică în afaceri judiciare sau nu combat eficient fraudele şi actele de corupţie vor risca suspendarea fondurilor comunitare, conform unui proiect de rezoluţie aprobat joi de Parlamentul European.

"Asistată de un grup de experţi independenţi, Comisia Europeană va avea sarcina de a depista «deficienţe generalizate în privinţa statului de drept» şi va decide măsuri care ar putea include suspendarea plăţilor efectuate prin bugetul UE sau reducerea prefinanţării", se arată în proiectul aprobat joi de Parlamentul European cu 397 de voturi pentru, 158 împotrivă şi 69 de abţineri.

Planul va fi implementat doar dacă va fi aprobat după negocieri de Parlamentul European şi de Consiliul European. Imediat ce un stat membru sancţionat va remedia problemele identificate de Comisia Europeană, Parlamentul European şi Consiliul UE pot hotărî deblocarea fondurilor.

