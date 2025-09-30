Salt semnificativ pentru e-comerțul românesc: țara ajunge în Top 10 la nivelul UE

Potrivit celui mai recent raport European, comerțul electronic din România s-a dezvoltat rapid, fiind așteptat să atingă 3,5% din Produsul Intern Brut (PIB) până la sfârșitul anului. Cu această performanță, România urcă pe locul 9 în Uniunea Europeană în clasamentul care stabilește ponderea e-commerce-ului în economie și se clasează pe locul 3 în Europa Centrală și de Est, după Polonia și Cehia.

Digitalizarea vânzărilor – prioritate

„Suntem în Top 10 și avem șansa să valorificăm acest potențial prin sprijinirea digitalizării IMM-urilor și prin asigurarea unor condiții de concurență echitabile pentru magazinele românești”, a declarat Cristi Movilă, președintele Asociației Române a Magazinelor Online (ARMO).

Raportul, realizat de Ecommerce Europe și EuroCommerce pe baza contribuțiilor a peste 25 de asociații naționale, inclusiv ARMO, evidențiază că această formă de comerț nu mai reprezintă doar o soluție practică pentru consumatori, ci a devenit un motor economic important, care impulsionează sectoare conexe precum curieratul, dezvoltarea de software, publicitatea digitală și producția locală: „Comerțul online nu mai este doar conveniență pentru consumatori, ci un motor real de creștere economică și fiscală, care conectează România la Piața Unică europeană”, a explicat Cristian Pelivan, Director Executiv ARMO.

Obstacole pentru piața digitală locală

Deși cifrele sunt încurajatoare, există și provocări. Numai 12% dintre IMM-urile românești vând online, sub media europeană, ceea ce arată nevoia de programe dedicate de digitalizare. În plus, comerțul extracomunitar pune presiune pe retailerii locali, iar ARMO susține reformarea Codului Vamal al UE și aplicarea unor reguli echitabile pentru toți actorii din piață.

Totodată, România trebuie să accelereze adoptarea tehnologiilor emergente, precum inteligența artificială, folosită tot mai des pentru automatizarea proceselor din retailul online.

Raportul subliniază și oportunitățile din zona logisticii verzi, prin extinderea rețelelor de lockere, utilizarea flotelor electrice și integrarea sistemului de garanție-returnare în comerțul online.

Sprijin european pentru piața online

La nivelul Uniunii Europene, s-au conturat câteva direcții strategice comune, pe care majoritatea statelor membre le urmează pentru a susține dezvoltarea comerțului online.

Sprijinirea IMM-urilor în procesul de digitalizare este una dintre acestea, alături de stabilirea unor reguli echitabile pentru toți jucătorii de pe piață, investițiile în logistică verde și infrastructură sustenabilă, precum și simplificarea proceselor administrative, prin măsuri precum facturarea electronică și raportările fiscale integrate.

ARMO pregătește Ziua Comerțului Electronic

ARMO a anunțat că va prezenta detalii din raportul complet cu ocazia Zilei Comerțului Electronic – eveniment programat pentru 15 octombrie 2025. Manifestarea va reuni actori din industrie, autorități publice și specialiști în digitalizare, care urmează să analizeze principalele oportunități și provocări ale pieței din România, în contextul transformării digitale accelerate.

Organizația ARMO reprezintă interesele magazinelor online din România, este membru activ al rețelei Ecommerce Europe și susține dezvoltarea unui ecosistem digital competitiv și sustenabil pentru comerțul online românesc.