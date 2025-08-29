Cât ar costa un produs de pe Temu dacă ar respecta toate normele UE. Cristian Pelivan (ARMO): „Prețurile de pe aceste platforme nu sunt reale din punct de vedere economic”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, anunța, în prima jumătate a lunii august, intenția de a introduce o taxă de 25 de lei pe fiecare colet extracomunitar de sub 150 de euro. Propunerea a fost atunci văzută, pe de o parte, ca o gură de aer de operatorii români, ale căror vânzări au fost afectate de asaltul giganților asiatici din comerțul electronic, precum Temu, Shein sau AliExpress, și care atrag atenția și asupra pierderilor de încasări la buget. Pe de altă parte, propunerea i-a nemulțumit pe unii clienți ai acestor platforme, care deja își vedeau pachete scumpite și au plasat rapid noi comenzi.

Deocamdată, de la momentul anunțului, nu sunt modificări semnificative în ceea ce privește numărul coletelor extracomunitare, venite prin alte țări UE, cel puțin la nivelul biroului din Capitală, potrivit informațiilor de la nivelul Autorității Vamale Române, dar o imagine mai bună asupra fluxului de colete ar putea fi obținută luna viitoare.

Contactat de Mediafax, Cristian Pelivan, directorul executiv al Asociației Române a Magazinelor Online (ARMO), a detaliat motivele pentru care industria pe care o reprezintă acuză o concurență neloială din partea platformelor non-UE și pentru care solicită aplicarea unitară a legii.

Potrivit oficialului ARMO, produsele vândute de europeni sunt automat mai scumpe prin simpla respectare a normelor UE.

„Dacă un comerciant român ar alege să vândă aceleași produse ca unul de pe una dintre platformele non-UE, presupunând că ar fi vorba despre produse conforme cu standardele europene, i-ar fi imposibil să ofere aceleași prețuri. Un studiu realizat în Suedia arată că simpla respectare a legislației europene privind protecția consumatorilor, și nu numai, face ca prețurile să crească cu 120%. Apoi, mai adăugăm taxele vamale, taxele pentru ambalaje, cele pentru deșeurile electrice și multe alte taxe și impozite pe care companiile asiatice nu le plătesc”, a explicat Cristian Pelivan, pentru Mediafax.

În plus, prețurile venite din China sunt scăzute forțat, spune oficialul.

„Mai mult, trebuie să luăm în calcul faptul că dezvoltarea comerțului electronic, în special a vânzărilor direct către consumatorii străini, reprezintă o politică de stat a Chinei, inclusă în planul cincinal 2021-2025. Acest lucru se traduce în foarte multe facilități, subvenții sau scutiri de taxe pe care companiile din China le primesc dacă au asemenea activitate comercială. Dacă ar respecta aceleași reguli ca și noi, prețurile ar crește simțitor”, a detaliat directorul executiv al ARMO.

Acesta acuză concurența neloială din partea platformelor din Asia.

„Prețurile de pe aceste platforme nu sunt reale din punct de vedere economic. Ele sunt ținute la acel nivel în mod artificial, obiectivul fiind câștigarea unei cote de piață cât mai mare. De aceea noi acuzăm o concurență neloială din partea platformelor non-UE și solicităm aplicarea unitară a legii asupra tuturor comercianților care se adresează consumatorilor europeni, indiferent de țara lor de origine”, a detaliat Cristian Pelivan.

În plus, pe lângă preț, consumatorii români sunt sfătuiți să fie atenți și la diferențele de calitate dintre produse, dar și la posibilitatea de a reclama o încălcare a drepturilor lor.

„De multe ori, produsele pot arăta similar, dar compoziția lor să difere și să fie utilizate la fabricarea lor materiale de calitate inferioară sau care sunt chiar toxice, așa cum au fost descoperite în jucării sau încălțăminte pentru copii. Faptul că arată la fel într-o poză, nu înseamnă întotdeauna că este același produs. Și ar mai fi un lucru: dacă un comerciant român vinde un produs neconform, el poate fi reclamat la ANPC și tras la răspundere. Nu același lucru vedem să se întâmple și în cazul comercianților non-UE”, explică oficialul ARMO.

Care este pierderea estimată pentru buget

Din informațiile furnizate anterior, actuala situație determină pierderi care se văd nu numai în vânzările operatorilor economici români, ci, implicit în nivelurile taxelor virate de aceștia la buget, așa cum arată o analiză făcută de Iancu Guda, la comanda ARMO. Aceasta a luat în calcul un volum de 78 de milioane de colete, un volum realist, pe baza datelor de la Autoritatea Vamală și de la curieri. Este vorba în mare de 3 milioane de colete care vor sosi direct în România, 5 milioane au venit deja până la 30 iunie, 78 de milioane din alte state europene, preponderent din Ungaria, marea lor majoritate, peste 90%, aterizează mai întâi în Ungaria și de acolo sunt trimise în România.

„Din analiza aceasta a rezultat că, anul acesta, la un astfel de volum de colete, România pierde, impactul fiscal este de un miliard de euro. Dacă acele produse ar fi fost vândute de companii românești, s-ar fi plătit, ar fi generat în economie taxe în valoare de un miliarde de euro”, a subliniat directorul executiv al ARMO.