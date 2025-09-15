Curier din Snagov prins că a furat mai multe colete ce conțineau produse electronice și electrocasnice

Polițiștii Serviciului de Poliție Transporturi Aeriene Henri Coandă, sub coordonarea procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea, au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară, în județul Ilfov, la locuința unei persoane cercetate pentru delapidare în formă continuată.

„Polițiștii Serviciului de Poliție Transporturi Aeriene Henri Coandă au fost sesizați, prin plângere scrisă, de către o firmă de curierat cu privire la faptul că ar fi fost sustrase mai multe colete, în perioada 28 iulie – 30 august a.c. Prejudiciul cauzat a fost estimat la aproximativ 3.700 de euro.”, transmite, luni, IGPR.

Din cercetările făcute, a reieșit că un bărbat de 45 de ani, din Snagov, în timp ce se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu, și-a însușit colete ce conțineau aparate electronice și electrocasnice (14 acte materiale).

În urma efectuării percheziției de către polițiști, au fost descoperite și ridicate mai multe bunuri despre care există bănuiala că provin din săvârșirea infracțiunii pentru care se efectuează urmărirea penală în cauză.

De asemenea, a fost descoperit un autoturism care figura cu mențiuni operative, respectiv „sechestru” , fiind dispuse măsurile legale în consecință.

Acțiunea a fost desfășurată cu sprijinul polițiștilor Secției Regionale de Poliție Transporturi București. Cercetările sunt continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea, pentru documentarea întregii activități infracționale.