OpenAI anunţă parteneriat cu Broadcom pentru cipuri AI personalizate, în ciuda cheltuielilor uriaşe

Parteneriatul, care va fi lansat anul viitor, va furniza o putere de calcul de 10 gigawaţi, necesitând aproximativ energia echivalentă cu cea necesară pentru alimentarea unui oraş mare, transmite AFP.

Acordul vine după ce OpenAI a semnat în ultimele săptămâni contracte cu Nvidia, AMD, Oracle, Samsung şi SK Hynix pentru investiţii uriaşe în centre de date şi cipuri AI.

Condiţiile financiare ale acordului cu Broadcom nu au fost dezvăluite, ceea ce a stârnit scepticismul observatorilor care se tem că frenezia AI ar fi putut crea o bulă financiară. Cu toate acestea, acţiunile Broadcom au crescut cu aproape zece la sută în urma acestei ştiri. Prin proiectarea propriilor cipuri, OpenAI afirmă că poate construi hardware special adaptat modului de funcţionare al modelelor sale de AI, făcându-le potenţial mai rapide şi mai puternice.

„Parteneriatul cu Broadcom este un pas crucial în construirea infrastructurii necesare pentru a debloca potenţialul AI şi a oferi beneficii reale pentru oameni şi companii”, a declarat Sam Altman, CEO al OpenAI.

Procesoarele personalizate vor fi instalate în centrele de date operate de OpenAI şi partenerii săi pentru a ţine pasul cu cererea mondială în creştere.

OpenAI a ajuns la peste 800 de milioane de utilizatori săptămânali de la lansarea ChatGPT în noiembrie 2022, devenind cea mai rapidă aplicaţie de consum din toate timpurile.