Metrorex scoate la licitație opt rame de metrou Astra

Ramele vor fi vândute integral, în stare nedezmembrată, în cadrul unei licitații, fiind incluse într-un lot numerotat 10, potrivit Hotărârii 1332 din 7 octombrie.

Decizia vine după ce mai multe rame vechi, produse între 1978 și 1992 și modernizate până în 1996, au fost scoase din circulație.

„Aceste rame nu mai pot fi folosite și sunt vândute către cei care cumpără fier vechi. Din cele aproximativ 200 de rame fabricate, unele încă asigură rezerve pe Magistrala 3, însă în urma incidentelor cauzate de incompatibilitate s-a renunțat la ele. În prezent mai sunt 12 funcționale pe M4, iar în total sunt aproximativ 20 de trenuri funcționale”, a declarat Marian Artimon, lider sindical Metrorex.

Raportul Metrorex pe anul trecut indică 138 de vagoane IVA în inventar, dintre care 60 erau în exploatare și 54 în circulație. Scoaterea la casare a vechilor rame Astra este legată de introducerea noilor trenuri Metropolis produse de Alstom, menite să modernizeze flota rețelei de metrou din București.

Metrorex a contractat în decembrie 2020 compania Alstom pentru livrarea a 13 trenuri Metropolis destinate Magistralei 5, în cadrul unui proiect care poate fi extins până la 30 de trenuri, valoarea totală putând ajunge la 240 de milioane de euro. Fiecare tren are 6 vagoane, 216 locuri și două zone speciale pentru pasagerii cu dizabilități. Serviciile de mentenanță vor fi asigurate pe o perioadă de 15 ani.

Astfel, scoaterea la casare a vechilor rame IVA Astra și licitația pentru valorificarea acestora reflectă eforturile Metrorex de a eficientiza parcul de trenuri și de a introduce în circulație trenuri noi, sigure și conforme standardelor moderne.