Şapte tipuri de personalităţi în relaţia cu banii

Trebuie să recunoaştem, felul în care ne gestionăm banii ne poate aduce linişte sau stres. De aceea este important să înţelegi cum funcţionează banii şi să iei decizii bazate pe cunoştinţe financiare solide. Totodată, potrivit CNBC, experţii consideră că există şapte personalităţi conturate în relaţia cu banii şi este important să îţi dai seama cu care dintre ele te indentifici. Iata despre ce personalităţi este vorba:

Cel obsedat să facă economii

Obsedatul de economii strânge mereu bani, care îi aduc siguranţă. Întotdeauna caută cele mai bune oferte când face cumpărături.

Cel obsedat să cheltuie bani

La polul opus, însă, este „obsedatul de a cheltui bani”, care întotdeauna cumpără lucruri care nu îi folosesc neapărat şi merge la shopping atunci când este supărat.

Obsedatul de a face bani

Cei care fac parte din această tipologie cred că viaţa este mai bună cu cât câştigă mai mult şi scopul este de a face din ce în ce mai mulţi bani.

Indiferentul

Indiferentului nu prea îi pasă de bani, nu prea vrea să se gândească la bani şi încearcă din greu ca aceştia să nu îi influenţeze cele mai importante decizii din viaţă.

Năruitorul de economii

Năruitorul de economii îşi drămuieşte foarte bine banii timp de o perioadă, îi pune de-o parte, dar apoi, în mod impulsiv îşi cheltuieşti toţi banii agonisiţi.

Amatorul de jocuri de noroc

Amatorul de jocuri de noroc sau „The Gambler” îşi asumă riscuri destul de mari atunci când vine vorba de bani şi se bucură foarte mult când câştigă bani, dar se supără foarte tare atunci când îi pierde.

Îngrijoratul

Întotdeauna te îngrijorezi din cauza banilor şi oricât ai câştiga, parcă niciodată nu sunt suficienţi. Nu crezi niciodată că poţi avea libertate financiară.

Ce înseamnă banii pentru noi?

Claudia Niţu spune că se regăseşte cel mai mult în personalitatea năruitorului de economii, dar totuşi este o combinaţie între mai multe dintre cele şapte personalităţi.

„De vreun an, cam un an şi ceva, poate chiar doi, am realizat că dacă vrei să faci ceva într-un anumit moment să nu mai stai să te gândeşti: bun, dar poate că nu o să mai am bani să fac altceva în viitor, nu! Să te bucuri de moment şi dacă trebuie să dai o anumită sumă pentru ceva ce îţi aduce ţie o stare de bine, atunci fă-o!”, îndeamnă Claudia Niţu, angajată într-o companie.

Mădălina Bălan este specializată în psihologia organizaţională. Spune că banii sunt importanţi, căci sunt o parte din ceea ce înseamnă starea noastră de bine.

„Din punct de vedere psihologic, banii ne spun ceva despre relaţia cu noi înşine, ne spun ceva despre credinţele pe care le-am primit din familie”, explică Mădălina Bălan, psiholog.

„Un lucru important în relaţia cu banii este să ne gândim, în primul rând, ce înseamnă pentru noi banii”, sugerează aceasta.